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رالي جزين: السائق الشاب الياس الدهني لن يخذل أبناء منطقته "في عرينه"

15
JULY
2022
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لن يفرّط السائق الياس الدهني بأي فرصة لكي يصعد الى منصة التتويج  وتحديداً بالمركز الأول برالي جزين العاشر الذي سينظمه النادي اللبناني للسيارات والسيارات الاحد في قضاء جزين.فالهدف الذي وضعه الدهني لتحقيقه يتلخّص بالاحتفال بلقب فئة الدفع الأمامي في الرالي الجنوبي امام مشجعيه وأصدقائه وأمام ابناء منطقته خاصة انه من بلدة جنسنايا بقضاء جزين ورالي منطقته يعني  له الكثير لأسباب عدة ومنها الصعود الى منصة التتويج "في عرينه" ولما له من "نكهة خاصة"وقطع ثلثي الطريق نحو احراز لقب فئته في بطولة لبنان  لعام 2022  بمشاركته السنوية الثانية ببطولة لبنان للراليات.
 
وسينافس الدهني على لقب رالي جزين والى جانبه في "المقعد الساخن" ملاحه أمين عقل  على متن سيارة  "سيتروين دي أس 3 آر ماكس".كما سيخوض الدهني رالي جزين منتشياً من احراز لقب رالي الربيع السابع والثلاثين منذ فترة ولقب سباق تسلّق الهضبة الذي أقيم في وادي شحرور في أواخر شهر حزيران الفائت وبالتالي سيمضي هذا السائق الشاب العشريني قدماً في الصعود الى منصة التتويج وفي المركز الأول ومواصلة عروضه القوية عام 2022 .
 
ويقول الدهني"لقد استعديت بكثافة مع ملاحي أمين عقل لرالي جزين الذي يعني لي الكثير.فالرالي يقام في القضاء الذي انتمي اليه واحراز لقب السباق لفئة الدفع الأمامي سيكون اولوية بالنسبة الي لأحتفل باللقب بين اصدقائي وابناء منطقتي وطبعاً تحت أعين والدي روجيه ووالدتي منى وشقيقتي ليا .آمل ان يوفقني الله  الأحد وان احقق هدفي لأتفرّغ بعد السباق للتحضير لرالي لبنان الدولي الذي سيقام في أوائل ايلول المقبل ولأضع خطة التحرّك وبرنامج تحضيراتي".
 
وتابع الدهني"أداء سيارتي ممتاز وانا في كامل جهوزيتي الذهنية وتركيزي عالي والتوفيق من الله. رالي جزين  في نسخة العام 2022 هو الرالي السادس لي في مسيرتي بعد خوضي 3 راليات العام الفائت في لبنان(راليات الربيع وجزين ولبنان)  وراليي الربيع وأنتيب الفرنسي  عام 2022.
 
وفي الختام، وجّه الدهني الشكر الى الشركات الراعية وهي "ميد لوجستكس سيرفيسيز" ،"موتول" ،"بوكسول" ،"ي أم أس"،"ايريتاج" و"بيويل فيتنيس ستايشن".
 
 
 
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