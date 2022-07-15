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"السوق تغير".. كلوب يدافع عن صفقة نونيز

15
JULY
2022
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دافع المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، يوم الخميس، عن التعاقد بصفقة مالية ضخمة مع مهاجم منتخب الأوروغواي داروين نونيز من بنفيكا البرتغالي.
 
ووُوجه كلوب الموجود حالياً برفقة "الريدز" في سنغافورة في جولة تحضيرية للموسم الجديد يستهلها بمواجهة كريستال بالاس ودياً الجمعة، بأسئلة صحافيين حيال تعليق سابق له عام 2018 حين قال إنه لا يريد إنفاق 118 مليون دولار أميركي على لاعب واحد.
 
سخر مشجعون في وقت سابق من المدرب الألماني بعد أن وافق ناديه على صفقة مع بنفيكا لشراء نونيز مقابل مبلغ كبير ناهز 100.4 مليون دولار مع مكافآت.
 
ورغم ذلك، سخر كلوب من السؤال، قائلاً إن سوق الانتقالات قد تغير منذ إدلائه بتلك التصريحات.
 
صلاح ملكا للدوري الإنجليزي وميركاتو الغموض مستمر
 
وقال كلوب "عندما تريد التعاقد مع مهاجم مثير مثل داروين، فهذا هو السوق وعليك أن تدفع الثمن".
 
وأضاف "لقد قلت أشياء كثيرة في حياتي لفتتني لاحقًا وأظهرت لي مدى السرعة التي يمكن أن تتغير بها الحياة".
 
وتعرض نونيز لانتقادات لاذعة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أدائه الباهت في مباراته الأولى مع ليفربول، بعدما أضاع هدفاً سهلاً في المباراة التي خسرها فريقه 4-صفر أمام مانشستر يونايتد في بانكوك، الثلاثاء.
 
ورأى كلوب أن الانتقادات بحق لاعبه الجديد كانت غير عادلة، مبدياً دعمه للأوروغوياني ليقدم أداء جيداً لوصيف بطل إنجلترا وأوروبا.
 
وتابع المدرب الألماني أن "الشيء الوحيد المهم هو كيف أحكم على الموقف ولا يمكنني أن أكون أكثر هدوءاً أو مقتنعاً تماماً بإمكانياته".
 
وقلل كلوب من أهمية الخسارة الكبيرة أمام الخصم اللدود يونايتد، مصرّاً على أن "تركيزه لم يكن على النتائج بل على تحضير لاعبيه لبداية الموسم الجديد".
 
وأردف "هل أحب الخسارة 4-صفر أمام مان يونايتد؟ على الإطلاق، ولكن لا يمكننا الحكم على الموسم التحضيري على أساس الأداء الجيد في المباريات".
 
واعتبر الألماني أن المباريات التمهيدية التي يخوضها فريقه مهمة "لكن المباريات الأكثر أهمية ستكون في غضون أسبوعين، وعندئذ يجب أن نكون مستعدين".
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