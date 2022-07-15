living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس التونسي يكرم أنس جابر بـ"وسام الاستحقاق"

15
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كرّم الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الخميس، نجمة كرة المضرب أنس جابر بتقليدها أعلى وسام استحقاق رياضي إثر تحقيقها انجاز الوصول إلى نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.وجاء في بيان الرئاسة التونسية أن التكريم جاء "تقديرا لإنجازها الرياضي اللافت واعترافا بمساهمتها في مزيد إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية".
 
ونقلت "فرانس برس" عن البيان: "كانت بالفعل سفيرة لتونس وعرّفت بوطننا العزيز وبقدرات شبابه حينما تتوفر له الشروط والوسائل التي تتيح له التميز والتألق في كافة المجالات".
 
واصبحت أنس جابر، الملقبة في تونس بـ"وزيرة السعادة"، أول العرب الذين يبلغون نهائي بطولة كبرى في كرة المضرب وأول افريقية في حقبة الاحتراف، بفوزها على الألمانية تاتيانا ماريا في نصف النهائي، لكنها خسرت في المباراة النهائية أمام الكازخستانية إيلينا ريباكينا.
 
وقالت أنس جابر التي تراجعت هذا الاسبوع في تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي أيه" من المركز الثاني الى الخامس لعدم احتساب نقاط ويمبلدون اعتراضاً من قبل الرابطة على حظر مشاركة الروس والبيلاروس في البطولة الإنجليزية على خلفية حرب أوكرانيا، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية إثر اللقاء "نريد أن نعطي المثال للشباب ونحن فخورون لكوننا تونسيين وسنواصل في تحقيق النجاحات".
 
 وينتظم الجمعة استقبال رسمي وشعبي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس لجابر التي حصدت شعبية واسعة لدى التونسيين.
 
وكان أوّل نجاح دولي لجابر في فئة الناشئات خلال بطولة رولان غاروس الفرنسية عندما أحرزت اللقب.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout