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كرّم الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الخميس، نجمة كرة المضرب أنس جابر بتقليدها أعلى وسام استحقاق رياضي إثر تحقيقها انجاز الوصول إلى نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.وجاء في بيان الرئاسة التونسية أن التكريم جاء "تقديرا لإنجازها الرياضي اللافت واعترافا بمساهمتها في مزيد إعلاء الراية الوطنية في المحافل الرياضية الدولية".

ونقلت "فرانس برس" عن البيان: "كانت بالفعل سفيرة لتونس وعرّفت بوطننا العزيز وبقدرات شبابه حينما تتوفر له الشروط والوسائل التي تتيح له التميز والتألق في كافة المجالات".

واصبحت أنس جابر، الملقبة في تونس بـ"وزيرة السعادة"، أول العرب الذين يبلغون نهائي بطولة كبرى في كرة المضرب وأول افريقية في حقبة الاحتراف، بفوزها على الألمانية تاتيانا ماريا في نصف النهائي، لكنها خسرت في المباراة النهائية أمام الكازخستانية إيلينا ريباكينا.

وقالت أنس جابر التي تراجعت هذا الاسبوع في تصنيف رابطة المحترفات "دبليو تي أيه" من المركز الثاني الى الخامس لعدم احتساب نقاط ويمبلدون اعتراضاً من قبل الرابطة على حظر مشاركة الروس والبيلاروس في البطولة الإنجليزية على خلفية حرب أوكرانيا، في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية إثر اللقاء "نريد أن نعطي المثال للشباب ونحن فخورون لكوننا تونسيين وسنواصل في تحقيق النجاحات".

وينتظم الجمعة استقبال رسمي وشعبي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس لجابر التي حصدت شعبية واسعة لدى التونسيين.

وكان أوّل نجاح دولي لجابر في فئة الناشئات خلال بطولة رولان غاروس الفرنسية عندما أحرزت اللقب.