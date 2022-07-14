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ناد سعودى يتقدم بعرض لضم رونالدو مقابل 300 مليون يورو. هل تنجح الصفقة؟

14
JULY
2022
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فجّرت شبكة CNN البرتغالية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما ذكرت أن أحد الأندية في المملكة العربية السعودية تقدم بعرض مالي ضخم يبلغ 300 مليون يورو، من أجل ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي يبحث عن ناد جديد.

ووفقا للمصدر فإن العرض المقدم من النادي السعودي والذي يحاول إقناع اللاعب البرتغالي الدولي بالقدوم إلى الدوري السعودي للمحترفين، سيمنح مانشستر يونايتد 30 مليون يورو مقابل الانتقال.

أما بقية المبلغ فسيحصل رونالدو على 250 مليون يورو رواتب مقسمة على موسمين: 125 في كل موسم، بينما سيحصل وكيله على 20 مليون يورو.

وأبلغ رونالدو مانشستر يونايتد بأنه يرغب في الرحيل ولم يسافر مع الفريق في جولته في آسيا وأستراليا.

ويحاول وكيله خورخي مينديز العثور على ناد لللاعب البالغ من العمر 37 عامًا، ولكن وفقًا لصحيفة "لو باريزيان"، فقد رفض باريس سان جيرمان فرصة إبرام صفقة معه.

كما عُرض على تشيلسي نجم ريال مدريد السابق، لكن لا يُعتقد أن مدرب البلوز توماس توخيل حريص على جلب رونالدو إلى ستامفورد بريدج.

ويظل موقف يونايتد أن رونالدو ليس للبيع، حيث أكد إريك تين هاج على أهميته لخططه في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، حيث قال تين هاج: "إنه ليس معنا، بسبب أمور شخصية".

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