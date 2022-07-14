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ناصر الخليفي يخطط لشراء أحد أندية الدوري الإسباني

14
JULY
2022
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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود نية لدى صندوق الاستثمار الرياضي القطري الذي يملك فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ويترأس النادي رجل الأعمال ناصر الخليفي، لشراء نادي إسبانيول.
 
وذكر راديو "ماركا" أن الشركة القطرية تخطط للاستحواذ على النادي الذي يسعى ملاكه الصينيون لبيعه، حيث تتنافس الشركة القطرية مع شركة كونسورتيوم في أمريكا الشمالية التي قدمت عرضا بالفعل من أجل شراء النادي الكتالوني.
 
وأصبح ناصر الخليفي يمتلك خصومة مع رابطة الدوري الإسباني، والتي سبق وتقدمت بشكوى ضد باريس سان جيرمان واتهمت النادي الفرنسي بخرق قواعد اللعب المالي النظيف بسبب عقد كيليان مبابي الجديد.
 
وترغب شركة قطر للاستثمارات الرياضية بشراء عدة أندية عبر العالم، مثلما فعلت شركة مجموعة سيتي الإماراتية المالكة لنادي مانشستر سيتي.
 
فيما أشار موقع " culturepsg" إلى استخدام فريق إسبانيول كورقة لتدعيم نادي باريس سان جيرمان من خلال شراء لاعبيه المميزين في الفترة المقبلة.
 
الجدير بالذكر أن نادي إسبانيول هبط إلى الدرجة الأولى في موسم 2019-2020، قبل أن يعود مرة أخرى إلى منافسات دوري الدرجة الأولى "الليغا" في الموسم الماضي.
روسيا اليوم
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