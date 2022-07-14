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تشلسي يخطف صخرة دفاع منتخب السنغال

14
JULY
2022
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وصل المدافع السنغالي الصلب كاليدو كوليبالي إلى لندن، تمهيدا لانتقاله إلى نادي تشلسي.
 
وكشفت صحف إنجليزية، يوم الخميس، أن كوليبالي (31 عاما) الذي يلعب في صفوف نابولي منذ عام 2014، سيوقع عقدا لمدة أربع سنوات مع تشيلسي، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة ستكون حوالي 40 مليون يورو.
 
وأضافت أن كوليبالي سيخضع للفحص الطبي تمهيدا لتوقيع العقد، ثم سينضم مباشرة إلى فريقه الذي يعسكر حاليا في لوس أنجلوس لخوض سلسلة من المباريات التجريبية استعدادا للموسم المقبل.
 
ويشار إلى أن كوليبالي مثّل منتخب السنغال في 62 مباراة، وساهم بقوة في تتويجه بلقب كأس أمم إفريقيا مطلع العام الجاري.
 
وإلى جانب كوليبالي، كشفت الصحف أيضا أن تشلسي بات قريبا من الحصول على خدمات المدافع الهولندي نايثان أكي من مانشستر سيتي في الأيام المقبلة.
 
ويحاول مدرب تشلسي الألماني توماس توخل من خلال التعاقد مع كوليبالي وأكي سد الثغرة التي تركها رحيل الألماني أنتونيو روديغر إلى ريال مدريد، والدنماركي أندرياس كريستنسن إلى برشلونة.
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