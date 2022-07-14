برشلونة يحسم صفقة النجم البرازيلي

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أعلن نادي برشلونة الإسبانية، يوم الأربعاء، عن توصله لاتفاق بضم المهاجم البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي.

وقال النادي الكتالوني في بيان، إن إتمام الصفقة يتوقف على اجتياز رافينيا الفحص الطبي.

ولم يسافر رافينيا (25 عاما)، الذي أحرز 11 هدفا في الموسم الماضي ليساعد ليدز في البقاء بالدوري الممتاز، مع الفريق الإنجليزي إلى أستراليا للاستعداد للموسم الجديد، حسبما ذكرت "رويترز".

وأصبح رافينيا ثالث صفقة لبرشلونة استعدادا للموسم المقبل بعد ضم المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، ولاعب وسط ساحل العاج فرانك كيسي.