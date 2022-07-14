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جوكوفيتش يفتتح مركزا إقليميا للتنس في متنزه بالبوسنة

14
JULY
2022
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توافد الآلاف على واد أخضر في وسط البوسنة ليشهدوا افتتاح لاعب التنس الصربي الشهير نوفاك جوكوفيتش لمركز إقليمي للتنس، حتى تتمكن الأجيال القادمة من صقل مهاراتها.
 
ووصل جوكوفيتش إلى البوسنة بعد أيام فقط من فوزه بلقب ويمبلدون للمرة السابعة، ليرتفع إجمالي رصيده في البطولات الأربع الكبرى إلى 21.
 
لعب جوكوفيتش مباريات استعراضية مع لاعبين من منطقة البلقان مثل البوسني ألدين ستكيتش والسلوفيني الياش بيديني والكرواتي إيفان دوديج بمناسبة افتتاح المركز.
 
وقام رجل الأعمال البوسني المولد سمير عثمانوفيتش بتمويل مركز التنس الجديد الذي تم بناؤه في متنزه الأهرامات بالبوسنة بالقرب من بلدة فيسوكو.
 
وقال عثمانوفيتش، إن التلال في فيسوكو كانت في الواقع أهرامات وهو ما يشجبه العديد من علماء الآثار باعتباره خدعة. وقال رجل الأعمال البوسني إن هناك إمكانية للشراكة مع جوكوفيتش في مرحلة لاحقة.
 
وقال جوكوفيتش "لقد تم اتخاذ الخطوة الأولى وهذه هي البداية فقط".
 
ويزور ديوكوفيتش موقع الأهرامات بشكل منتظم، والذي حوله عثمانوفيتش إلى حديقة تستهدف جذب الزوار الباحثين عن تجربة روحية، وغالبا ما يخوض تجربة التأمل في أنفاقه تحت الأرض.
 
وقال جوكوفيتش بعد مشاركته في عدة مباريات استعراضية "بالنسبة لي، هذه واحدة من أقوى مراكز الطاقة على هذا الكوكب، فهي تملأني بالقوة لمواجهة التحديات الجديدة في التنس والحياة".
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