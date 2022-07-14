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لمسة سواريش.. هل عاد الأهلي لتقديم الكرة الجميلة؟

14
JULY
2022
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نال البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للنادي الأهلي المصري إشادة واسعة بعد قيادة العملاق الأحمر للفوز برباعية نظيفة على فيوتشر رابع جدول ترتيب الدوري المصري، مع تقديم أداء رائع.
 
سواريش خاض مباراته الثالثة الرسمية مع النادي الأهلي، ليحقق ثاني انتصاراته مع الفريق، لكن ليست النتيجة وحدها هي سبب الإشادة، الأداء الذي قدمه الأحمر ذّكر الجمهور بالأجيال الذهبية السابقة، وفترة المدرب السويسري رينيه فايلر التي قدم خلالها الأهلي كرة ممتعة. 
 
مصالحة الجمهور
 
واجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي انتقادات واسعة من الجماهير بسبب تراجع أداء الفريق خاصة في مسابقة الدوري الممتاز التي خسرها الفريق الموسم الماضي، وطالب الكثير من محللي الدوري المصري المدرب الأجنبي بتطوير أداء الفريق وعدم الاكتفاء بالانتصارات الإفريقية. 
 
ريكاردو سواريش قال إنه سيساعد الأهلي على العودة لأفضل صورة ممكنة للبطل، وسيعمل على تطوير كرة القدم المصرية بشكل عام، ليتوسم الجمهور خيرا. 
 
مباراة فيوتشر هي الأولى ضمن ثلاثة لقاءات متتالية نارية يخوضها الأحمر، حيث سيلعب مع بيراميدز في الدوري، ثم الزمالك في نهائي كأس مصر خلال أسبوع. 
 
جمهور الأهلي انتظر الفوز بأي نتيجة على فيوتشر المتوج منذ أيام بلقب كأس الرابطة، لكن سواريش صالح الجمهور بتقديم أداء رائع، جعله ينسى فقدان نقطتين أمام الجونة في تعادل سلبي بالجولة السابقة. 
 
وقال أحمد شوبير نائب رئيس نادي فيوتشر، وأحد أساطير الأهلي عن المدرب الجديد في حديث بعد المباراة: "سواريش لديه حماس كبير، وملامح عمله بدأت تظهر على الفريق". 
 
وأضاف شوبير: "قدم الأهلي كرة قدم ممتعة لم نشاهدها منذ مدة طويلة، الضغط من الأمام واللعب على الأطراف بكثافة، والاستحواذ على الكرة، كلها أشياء افتقدها جمهور الأهلي مؤخرا". 
 
السر في التحول
 
ويرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن السر في تطور الأداء يعود إلى تركيز سواريش بدقة في حياة اللاعبين، والاهتمام بالتفاصيل الصغيرة داخل الملعب وخارجه. 
 
ويعتبر عبد الحفيظ أن المدرب البرتغالي له تأثيرا إيجابيا كبيرا بدأ في الظهور على الفريق داخل الملعب وخارجه، مشيرا إلى أن الانضباط في حياة اللاعبين بعيدا عن كرة القدم ينعكس على عملهم مع الفريق. 
 
ويأمل جمهور الأهلي في استمرار الأداء الرائع والانتصارات في مواجهة بيراميدز من أجل القفز للمركز الثاني ثم العودة للصدارة مع خوض المؤجلات، وتحقيق الفوز على الزمالك في نهائي كأس مصر، ليحصل سواريش على مكانة خاصة في قلوب الجماهير الحمراء.
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