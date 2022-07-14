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سلة: تشامبس دبي يتوّج بلقب بطولة الOpen Cup بالإمارات

14
JULY
2022
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اختتمت " سبورتس مانيا - دبي" النسخة الأولى لبطولة الOpen Cup بكرة السلة في الامارات العربية المتحدة تحت إشراف مجلس دبي الرياضي والاتحاد الاماراتي في كرة السلة. 
 
واقيمت المباراة النهائية على أرض ملعب نادي تشامبس الرياضي وسط حضور جماهيري كبير وكانت متقاربة وحماسية حيث تمكن فريق تشامبس من الفوز في المباراة على فريق 50C بنتيجة 89 - 81 وأظهر الفريقان مستوى جيد وروح رياضية عالية وحصل الفائز على جائزة مالية قيّمة. 
 
وفي الختام، وزعت  الكؤوس والميداليات على الفريق الفائز والوصيف ووزعت الجوائز الفردية على الشكل التالي: 
- أفضل لاعب في البطولة فادي الخطيب من فريق تشامبس
- أفضل بلوك شوت لاعب 50C مامادو نداي.
- أفضل مسجل وملتقط كرات لاعب تشامبس فادي الخطيب.
- أفضل ممرّر كرات جوني نمر من فريق تشامبس
- أفضل قائد مدرب 50C كيفين عبدالمليك.
- أفضل مدرب اندرو سافايا من فريق تشامبس
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