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مسار رالي جزين العاشر من تنظيم الـ ATCL: 7 مراحل خاصة للسرعة طولها 85.83 كلم

14
JULY
2022
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يُنظم النادي اللبناني للسيارات والسياحة رالي جزين العاشر برعاية "OMT "  الاحد 17 تموز الجاري وهو الجولة الثانية من بطولة لبنان للراليات للعام الجاري.
 
تبلغ المسافة الاجمالية للرالي 215.22 كلم منها سبع  مراحل خاصة للسرعة طولها 85.83 كلم.
 
ينطلق المتسابقون عند الساعة السابعة صباح الأحد  من ساحة جزين لخوض المراحل السبع الخاصة وهي:
 
*المرحلة الخاصة الأولى والثالثة والخامسة للسرعة:بقسطا-كفرفلوس ( 11.41 كلم).
 
تنطلق هذه المرحلة من بقسطا  صعوداً  نحو  كرخا مراح الحباس وصولاَ الى كفرفلوس قرب الطريق العام  .
 
تقفل هذه الطريق من الساعة  06.10حتى الساعة 08.40ثم يعاد إقفالها من الساعة 08.57 حتى الساعة 11.27.ثم يعاد إقفالها من الساعة 11.44 حتى الساعة 14.14.
 
*المرحلة الخاصة الثانية والرابعة والسادسة للسرعة: برتي-حيطورة  (16.8 كلم)
 
تنطلق هذه المرحلة من برتي صعوداً  بإتجاه ريمات صيدون حيداب القطين مروراَ بالمكنونية و قيتولي وصولاَ حتى  طريق حيطورة .تقفل هذه الطريق من الساعة 06.43 حتى الساعة 9.13.
 
ثم يعاد إقفالها من الساعة 9.30 حتى الساعة 12.00.ثم يعاد إقفالها من الساعة 12.17 حتى الساعة 14.47.
 
*المرحلة الإستعراضية الخاصة السابعة: جزين (1.20 كلم).
 
تنطلق هذه المرحلة من ساحة بلدية جزين باتجاه طريق كفرحونة مفرق مستشفى جزين فعودة الى نقطة الانطلاق .تقفل هذه الطريق  من الساعة 13.23 حتى الساعة  15.30.
 
وستدخل السيارة الأولى إلى ساحة جزين ناهية السباق عند الساعة 14.30 ليقام حفل تتويج الفائزين.
 
وسيقام مركز التجمّع  ومنطقة الخدمة في جزين (الطريق العام) من الساعة 6.00 حتى الساعة 13.00 .
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