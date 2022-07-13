living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ما حقيقة تعاقد نادي تشلسي مع المهاجم الدولي "رحيم سترلينغ"؟

13
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلن نادي تشلسي الإنجليزي، يوم الأربعاء، عن تعاقده مع المهاجم الدولي رحيم سترلينغ من مواطنه مانشستر سيتي.

وأصبح سترلينغ أول صفقة يبرمها نادي تشلسي منذ أن استحوذ عليه كونسورتيوم أميركي يقوده الأميركي تود بوهلي، منهيا حقبة دامت سبع سنوات في مانشستر سيتي.

وقال نادي "البلوز" في بيان على موقعه على الإنترنت "انضم نجم انجلترا رحيم سترلينغ إلى تشلسي قادمًا من مانشستر سيتي بعقد مدته خمس سنوات".

بحسب سكاي، فان اللاعب الذي خاض 77 مباراة دولية، سينتقل مقابل 47.5 مليون جنيه استرليني (نحو 56 مليون دولار)، فيما تحدثت بي بي سي عن صفقة بقيمة 50 مليون جنيه (نحو 59 مليون دولار).

وشارك سترلينغ (27 عاما) في 47 مباراة مع سيتي في الموسم الماضي وأحرز 17 هدفا وصنع تسعة أهداف بجميع المسابقات.

وكان مهاجم إنجلترا قد انتقل إلى مان سيتي قادما من ليفربول في تموز 2015، وأحرز 131 هدفا في 337 مع البلوز.

ونال لقب الدوري مع سيتي في أربع مناسبات بالإضافة إلى لقب كأس الرابطة أربع مرات أيضا، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة.

لكنه خرج من حسابات المدرب بيب غوارديولا لفترات طويلة من الموسم الماضي إذ فضل المدرب الإسباني الاعتماد على فيل فودن وجاك جريليش.

وغاب سترلينغ عن التشكيلة الأساسية في مواجهة ريال مدريد في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وشارك في التشكيلة الأساسية في ست من آخر 11 مباراة بالدوري.

ولعب المهاجم الدولي 77 مباراة مع إنجلترا، وسيكون إضافة لتشلسي الذي عانى لتسجيل الأهداف في الموسم الماضي وبعد رحيل روميلو لوكاكو إلى إنتر ميلانو على سبيل الإعارة.

وأنهى فريق المدرب توماس توخيل الموسم الماضي في المركز الثالث، وسيحل ضيفا على إيفرتون في افتتاح الموسم الجديد في السادس من آب.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout