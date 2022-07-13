عربي21- كيف دعم محمد صلاح نجما عراقياً في ودية ليفربول ويونايتد؟

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خطف الموهبة العراقية الصاعدة، زيدان إقبال الأضواء خلال مشاركته في مباراة فريقه مانشستر يونايتد وليفربول الودية، أمس الثلاثاء في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وولد زيدان عمار إقبال 2003 في مانشستر، لأب باكستاني وأم عراقية، ويحمل الجنسيتين البريطانية والعراقية، وانضم لصفوف مانشستر في تموز/يوليو 2019، ويلعب في مركز خط الوسط ويجيد اللعب بالقدم اليمنى.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن قبل أيام أنه ربط زيدان إقبال بعقد طويل الأمد يمتد حتى العام 2025.

وفي مباراة أمس، قرر المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، الهولندي إيريك تين هاج، منح زيدان إقبال فرصة ذهبية بالمشاركة في الشوط الثاني من المباراة التي قدم فيها يونايتد أداء رائعا وأنهاها بفوز عريض على ليفربول برباعية دون رد.

وعقب المباراة حصل زيدان إقبال على دعم خاص من نجم ليفربول، المصري محمد صلاح، الذي قام بمنح قميصه للاعب العراقي الموهوب بعدما طلب الأخير ذلك.

يذكر أن زيدان إقبال استدعي للعب مع المنتخب العراقي تحت 23 عاما في بطولة اتحاد غرب آسيا لهذا العام، ما ساعدهم على الوصول إلى قبل النهائي، قبل الخسارة أمام السعودية.