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كرة الطاولة: بطولة لبنان لفرق الرجال للدرجة الأولى

13
JULY
2022
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إنطلقت بطولة لبنان لفرق الرجال (درجة أولى) في كرة الطاولة  على طاولات نادي المون لاسال (عين سعاده).وأقيم حفل الافتتاح الرسمي للبطولة واستُهلّ بالنشيد الوطني اللّبناني ثم كلمة إفتتاحيّة لرئيس الإتحاد جورج كوبلي مرحّبا" بالحضور وداعيّا" إيّاهم الوقوف دقيقة صمت عن أرواح البطلَين مارسيل برصوميان وأحمد نور الدين ثمَّ توجَّه للاّعبين ومسؤولي الأندية والحكّام شاكرا" جهودهم على الإستمراريّة رغم الظروف الدقيقة والصعبة التي يمرّ بها الوطن ودعاهم للتحلّي بالروح الرياضية والإستمتاع بهذا العرس الرياضي الذي ينتظره الجميع من سنة إلى سنة متمنيا" التوفيق للجميع.
 
يُشارك في البطولة 12 فريق وُزّعوا إلى مجموعتَين وسجّلت النتائج التالية:
 
* المجموعة الأولى: فاز أنترانيك بيروت على اللّواء صيدا 3/0 وعلى هومنتمن جونية 3/0. وفاز الجيش على اللّواء صيدا 3/1 وعلى الرياضي بيروت 3/1. وفاز الفادي الأقدس على الرياضي بيروت 3/0 وعلى هومنتمن جونية 3/1.
 
* المجموعة الثانية: فاز الرياضي غزير على الغدير جبشيت 3/0 وعلى الرياضي تول 3/1. وفاز الأهلي صيدا على المون لاسال 3/0 وعلى هومنتمن بيروت 3/2. وفاز الغدير جبشيت على هومنتمن بيروت 3/0. وفاز المون لاسال على الرياضي تول 3/1.
 
أشرف على المباريات الحكم العام د. كميل مرعب ورئيس اللّجنة الفنيّة فادي قسيس.
 
 
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