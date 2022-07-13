تايكواندو: خوراسانجيان وشرّو يتميزان تحكيمياً في بطولة آسيا ودورة كوريا الجنوبية المفتوحة

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بدعوة من الاتحاد الآسيوي للتايكواندو،شارك الحكمان اللبنانيان رئيس لجنة حكام القتال في لبنان و نائب رئيس حكام آسيا المحاضر الدولي الماستر دانيال خوراسانجيان ورئيس لجنة البومسيه في لبنان و عضو لجنة البومسيه في آسيا الحكم الدولي الماستر ايلي شرّو في قيادة مباريات بطولة آسيا للرجال و السيدات (بومسيه و قتال) و بطولة كوريا الدولية المفتوحة اللتين أقيمتا في مدينة شونشيون (كوريا الجنوبية) ضمن أكبر مهرجان عالمي للتايكواندو يقام بعد جائحة كورونا.

خوراسانجيان عاون رئيس حكام آسيا في المحاضرات النظرية و التطبيقية قبل البطولة كما عاونه في ادارة البطولة و الحكام خلالها.

اما شرّو، فقد حاز على تنويه رئيس لجنة حكام آسيا بفضل أدائه التحكيمي المميز و قد قاد عدة مباريات نهائية بعد ان اثبت حضوره بقوة في البومسيه و القتال.

و في نهاية مهرجان التايكواندو الطويل، تم اختيار شرّو كأفضل حكم في بطولة كوريا الجنوبية المفتوحة.

وفي هذا السياق،اتّصل رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة بخوراسانجيان وشرّو وهنأهما على رفع اسم لبنان عالياً في المحافل الدولية خاصة شرّو لحصوله على جائزة أفضل حكم في أقوى و أصعب بطولة دولية مفتوحة في العالم.