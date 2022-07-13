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سلة: THH بطل النسخة الاولى لبطولة CMC لما فوق 35 سنة في الامارات

13
JULY
2022
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سجلت منافسات بطولة CMC لما فوق ٣٥ سنة لكرة السلة التي تشرف على تنظيمها "شركة سبورتس مانيا دبي" بموافقة "مجلس دبي الرياضي" منافسة قوية ومثيرة بين الفرق الثمانية المشاركة والتي وزعت إلى مجموعتين. وضمت المجموعة الأولى فرق Proball - Dubai Tribe - Dubuy - AutoHub UAE أما المجموعة الثانية فقد ضمت THH - Transcorp - No Fear - Dinos وذلك في البطولة التي أقيمت على أرض ملعب نادي الوصل(الامارات العربية المتحدة).
 
واسفرت المباراة النهائية عن تتويج فريق THH بلقب النسخة الاولى للبطولة على حساب فريق ProBall بنتيجة ٩١ - ٧٦ .حضر اللقاء عدد من محبي اللعبة وأهل وأصدقاء اللاعبين وحصل الفائز على جائزة مالية قيّمة. 
 
وفي الختام وزّعت الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمركزين الاول والثاني بالاضافة الى الجوائز الفردية على الشكل التالي: 
 
- أفضل لاعب في البطولة سيدريك ايسوم من فريق THH.
- أفضل مسجل وسارق كرات لاعب THH اوصيد كالو.
- أفضل ملتقط كرات داني وهبي من فريق No Fear
- أفضل مسجل رميات ثلاثية طارق الحصري من فريق THH.
- أفضل بلوك شوت لاعب ProBall أبو بكر الصديق.
- أفضل ممرّر كرات عمر كركوكلي من فريق THH.
- أفضل قائد ريكاي اوزتورك من ProBall.
- أفضل مدرب ريشار الحسيني من فريق THH
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