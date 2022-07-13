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رغم أدائه المتواضع بالملعب.. رونالدو يتألق في مواقع التواصل

13
JULY
2022
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رغم أدائه المتواضع هذا الموسم مع مانشستر يونايتد، إلا أن البرتغالي كريستيانو رونالدو لعب دور محوريا في تحسّن مستوى "الشياطين الحمر" على مواقع التواصل الاجتماعي.
 
واستطاع مانشستر يونايتد أن يحقق أكثر من ملياري تفاعل في 12 شهرا فقط على "السوشيال ميديا"، شملت مشاركة المنشورات والتعليقات والإعجاب، وفقما ذكر تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
كذلك كان لرونالدو تأثير على الفيديوهات التي ينشرها اليونايتد، حيث تضاعف عدد المشاهدات لكل مقطع ثلاث مرات تقريبا ليصل إلى 193 ألف.
 
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن لرونالدو الفضل في الأداء المميز الذي حققه "الشياطين الحمر" على مواقع التواصل، إذ أن لديه 465 مليون متابع على "إنستغرام"، يحرص على إبقائهم مطلعين بآخر أخباره وخصوصا المتعلقة بفريقه.
 
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وأضافت الصحيفة أنه "من بين 25 من أكثر المنشورات شعبية التي نشرتها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، 10 منشورات متعلقة برونالدو، والمراكز الثلاثة الأولى كانت كلها عن (صاروخ ماديرا)".
 
 
واعتبرت الصحيفة أن مثل هذه النتائج ستدفع اليونايتد للتمسك برونالدو، مستشهدة بتصريح لخبير الأعمال الرياضية في جامعة شيفيلد هالام البريطانية، روب ويلسون، والذي قال: "ستؤثر قيمته التجارية على قرار النادي بالسماح له بالرحيل. لم ينزعج يونايتد من مغادرة بول بوغبا، ولكن ستكون هناك محادثات أكبر وراء الكواليس حول الدون".
 
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وأوضح ويلسون أن "مانشستر يونايتد لم يرغب ببيع رونالدو لأن قيمته ككيان تجاري أعلى من قيمته السوقية كلاعب كرة قدم".
 
وتابع خبير الأعمال الرياضية قائلا: "صفقة شركة (دي إكس سي) مع اليونايتد لإدراج اسمها على أكمام قميص الفريق والبالغة قيمتها 20 مليون إسترليني مثال جيد على تأثير رونالدو، فهي أكبر رعاية فردية لأكمام القميص بتاريخ الدوري الإنجليزي".
 
وإلى جانب رأي ويلسون فقد أفادت تقارير بأن الرعاة الحاليين لليونايتد يضغطون للإبقاء على رونالدو، كونهم قد وضعوا خططا تسويقية بناء على استمراره مع الفريق.
 
 
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