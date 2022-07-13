الزمالك يبتعد في صدارة الدوري المصري

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ابتعد الزمالك في الصدارة بفوزه على ضيفه المقاولون بهدف نظيف على ملعب القاهرة الدولي، فيما عاد الأهلي إلى نغمة الانتصارات برباعية أمام فيوتشر الثلاثاء، في افتتاح منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

واستغل المتصدر تعثر ملاحقه المباشر وصيفه بيراميدز بتعادله مع طلائع الجيش 2-2.

سجل هدف الزمالك حسام عبد المجيد (37)، فيما أهدر أحمد علي ركلة جزاء للمقاولون (45+2).

ورفع الزمالك رصيده في المركز الأوّل إلى 54 نقطة، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 20 نقطة في المركز السادس عشر، وله مباراة مؤجلة مع الأهلي.

وفي المباراة الثانية، عاد الأهلي للفوز بعد خسارته أمام سموحة 2-3 وتعادله مع الجونة سلباً في المرحلتين الماضيتين. سجل رباعية الأهلي محمد مجدي "أفشه " (23 و45+1)، والتونسي علي معلول (42 من ركلة جزاء)، والبديل أحمد عبد القادر (59).

وهو الفوز الأول للأهلي بقيادة مدربه الجديد البرتغالي ريكاردو سواريس، رافعاً رصيده إلى 48 نقطة في المركز الثالث، علماً أنه يملك مباراتين مؤجلتين. فيما تجمد رصيد فيوتشر عند 39 نقطة في المركز الرابع.

وانتزع بيراميدز تعادلا صعبا من مضيفه طلائع الجيش 2-2، بعدما حول تأخره بهدفين على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثاني، فيما يحتل طلائع الجيش المركز السادس (37).