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فيديو لإضاعة فرصة ذهبية.. هل يكون نونيز كابوسا لليفربول؟

13
JULY
2022
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واجه لاعب ليفربول الجديد، داروين نونيز، كابوسًا مع فريقه لأول مرة حيث أضاع هدفًا محققا بعد أن أطاح بالكرة نحو المدرجات خلف مرمى مانشستر يونايتد ليفشل في التسجيل من فرصة ذهبية للريدز في المباراة الودية بين الفريقين في تايلاند.
 
وتشكل خسارة ليفربول أمام الشياطين الحمر بداية كارثية لوصيف البطل الموسم الماضي، حيث خسر برباعية نظيفة، منها 3 أهداف في الشوط الأول، قبل أن يضيف فاكوندو بيليستري الهدف الرابع.
 
غير أن الأوروغواياني نونيز، الذي تعاقد معه ليفربول في صفقة قياسية، كان لديه فرصة لجعل النتيجة أقل ضررا.
 
فقد ارتدت الكرة عند قدم نونيز على بعد 8 ياردات عن المرمى، غير أن نونيز سدد فوق العارضة بطريقة غريبة.
 
وسارع مشجعو كرة القدم إلى الاستهزاء بنونيز والتساؤل عن سبب إنفاق ليفربول الكثير من الأموال على نجم بنفيكا السابق.
 
 
 فقد كتب أحد المشجعين قائلا: "هذا يؤكد ذلك. تمامًا. إنه مخادع وليس هناك عودة من هذا. آسف لجماهير ليفربول".
 
وأضاف آخر: "لقد تعرضوا للخداع بصورة مذهلة"، بحسب ما أوردت صحيفة الصن البريطانية.
 
وقال ثالث: "إذا كان هذا اللاعب الذي رأيناه في مباراة اليوم ويساوي 100 مليون يورو، فمن المؤسف أن كرة القدم قد انتهت حقا. 100 مليون يورو كانت تمنحك أفضل اللاعبين في العالم.. الآن تحصل على آندي كارول الأوروغواياني".
 
 لسوء الحظ بالنسبة إلى نونيز، فقد ظهر في مقطع آخر أثناء تدريبات لفريق ليفربول وهو يركل الكرة بشكل كبير، من أمام المرمى.
 
من اللافت للنظر أن هذا الخطأ كان مطابقا تقريبا لما حصل خلال المباراة الودية ضد مانشستر يونايتد، على الرغم من أنه كان يحاول على الأقل التغلب على أليسون.
 
وبذلك وضع نونيز الكثير من القوة في محاولته وسدد الكرة فوق العارضة من مسافة قريبة.
 
كان رد فعل المعجبين على لقطة التدريب، التي ظهرت في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث أضاع الكرة، بطريقة مماثلة.
 
فقد غرد أحد المعجبين: "هذا أمر محرج 100 مليون يورو لإضاعة الهدف الأسهل".
 
وأضاف آخر: "أريد استعادة أموالي".
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