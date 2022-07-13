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نبتة بحرية.. سر لياقة بنزيمة ورنالدو وميسي

13
JULY
2022
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إلى جانب ممارستهم تمرينات رياضية معينة، يحرص لاعبو كرة القدم على اتباع نظام غذائي يمنحهم الطاقة، ويحافظ على لياقتهم البدنية التي تعد ضرورية على أرض الملعب.
 
وفي مقابلة مع صحيفة "إنفورماليا"، كشف الشيف ألبيرتو ماستروماتيو عن مكون غذائي يحرص على إضافته دائما إلى وجبات طعام لاعبي كرة القدم الذين يتعاون معهم مثل كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
 
وقال ماستروماتيو: "أحرص على إضافة الطحالب البحرية لوجبات طعام لاعبي الكرة. توفر هذه الأعشاب بروتينا طبيعيا أعلى بسبع مرات من ذلك الموجود في اللحوم والأسماك والبقوليات".
 
وأضاف: "الطحالب غنية أيضا بأوميغا 3 والفيتامينات ومضادات الأكسدة والكاروتينات. أضع طحالب السبيرولينا والكلوريلا في جميع أطباقي التي أعدها للاعبي كرة القدم"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.
 
وتابع ماستروماتيو قائلا: "السبيرولينا غنية بالبروتين بنسبة 70 في المئة، والفيتامينات، والمعادن كالحديد والبوتاسيوم والمغنسيوم. أما الكلوريلا وهي من طحالب المياه العذبة فهي تساعد على تأخير الشيخوخة، وتنقي الدم، وتحمي الجسم من مختلف أنواع الالتهابات".نبتة بحرية.. سر لياقة بنزيمة ورنالدو وميسي
 
إلى جانب ممارستهم تمرينات رياضية معينة، يحرص لاعبو كرة القدم على اتباع نظام غذائي يمنحهم الطاقة، ويحافظ على لياقتهم البدنية التي تعد ضرورية على أرض الملعب.
 
 
وفي مقابلة مع صحيفة "إنفورماليا"، كشف الشيف ألبيرتو ماستروماتيو عن مكون غذائي يحرص على إضافته دائما إلى وجبات طعام لاعبي كرة القدم الذين يتعاون معهم مثل كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
 
وقال ماستروماتيو: "أحرص على إضافة الطحالب البحرية لوجبات طعام لاعبي الكرة. توفر هذه الأعشاب بروتينا طبيعيا أعلى بسبع مرات من ذلك الموجود في اللحوم والأسماك والبقوليات".
 
وأضاف: "الطحالب غنية أيضا بأوميغا 3 والفيتامينات ومضادات الأكسدة والكاروتينات. أضع طحالب السبيرولينا والكلوريلا في جميع أطباقي التي أعدها للاعبي كرة القدم"، حسبما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.
 
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وتابع ماستروماتيو قائلا: "السبيرولينا غنية بالبروتين بنسبة 70 في المئة، والفيتامينات، والمعادن كالحديد والبوتاسيوم والمغنسيوم. أما الكلوريلا وهي من طحالب المياه العذبة فهي تساعد على تأخير الشيخوخة، وتنقي الدم، وتحمي الجسم من مختلف أنواع الالتهابات".
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