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نزالات مثيرة...وانتصارات للغربي وطراف وعون وادريس وعفارة ودرباني وشاخريور

في أجواء حماسية مثيرة غلب عليه الطابع الرياضي القتالي وفي ظل تنظيم مميز لاقى اعجاب الحاضرين، نظمت منظمة" Arabian Combat sport""أرابيان كومبات سبور" أمسية رياضية قتالية في الفنون القتالية المختلطة "أم أم آي" بعنوان"فايت نايت 3" في مجمّع نهاد نوفل (ذوق مكايل) تحت اشراف الاتحاد اللبناني للعبة .ويندرج هذا الحدث ضمن روزنامة المنظمة الممتدة على اربع أمسيات قتالية في الفترة المقبلة في العديد من المناطق اللبنانية.

وحضر جمهور غفير من هواة الرياضات القتالية وتقدّم الحضور فاعليات عسكرية ورياضية ورؤساء واعضاء اتحادات الألعاب القتالية ورؤساء واعضاء أندية وممثلي الشركات الراعية ومدربين ولاعبين وكان في استقبالهم رئيس المنظمة وليد عجاج ومديرها رياض الرطل واركان المنظمة.وواكب البطولة حشد كبير من رجال الصحافة والاعلام والمصورين في أمسية ستظل كثيراً في البال بحيث شهد الجمهور عبر المدرجات او عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال 11 نزالاً شرساً بين لاعبين ولاعبات من لبنان والعالم العربي والقارتين الأوروبية والآسيوية.

واللافت ان النزال بين اللبنانية سارة ادريس والمصرية فاطمة فايز جاء في اجواء حماسية ألهبت الجمهور اللبناني الذي شجّع بضراوة ادريس التي حسمت اللقاء لمصلحتها.

النتائج

وجاءت النتائج في مختلف الأوزان كالآتي:

-وزن 104 كلغ:فاز عبدالله حايك(لبنان) على احمد جمال(فلسطين)

-وزن 77 كلغ:فاز خالد طراف(لبنان) على هشام الدعجة(الاردن)

-وزن 75 كلغ: فاز ميشال عون (لبنان)على ايلي فرح(لبنان)

-وزن 57 كلغ:فازت سارة ادريس(لبنان) على فاطمة فايز(مصر)

-وزن 93 كلغ: فاز قرّار رحيم(العراق) على ريكاردو بشير(لبنان)

-وزن 63.5 كلغ:فاز يوراييف شاخريور(اوزباكستان) على مجد رحمون(لبنان)

-وزن 57 كلغ :فاز خالدة عفارة(لبنان)على ابراهيم طويل(مصر)

-وزن 75 كلغ: فاز انطوني زيدان(يملك الجنسيتين اللبنانية والفرنسية) على فوزي بلطجي (لبنان)

-وزن 70 كلغ:مباراة يوسف عبود(لبنان)-باسكال جاسكييفيز(فرنسا):تم الغاء النتيجة بسبب ضربة غير مقصودة في الجولة الأولى .

-وزن 82 كلغ :فاز محمد الغربي(لبنان) على محمود حفني(مصر)

-وزن 68.5 كلغ :فاز عز الدين درباني(الاردن)على جيري ستيربورن(فنلندا).

وتوّج كبار الحضور ورئيس منظمة" ىي سي أس" وليد عجاج الفائزين.

كما نال الفائزون جوائز مالية ناهزت ال30 الف دولار .

يشار الى ان الشركات الراعية للحدث الرياضي الكبير هي "وينر فورس"،"أي أس أم" "جيم فاكتوري"، "سانترو" و"كارات".

يشار الى الحدث الرياضي القتالي المقبل سيقام في 30 تموز الجاري في راس المتن ومخصّص لرياضة الكيك بوكسينغ.