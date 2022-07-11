living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النادي اللبناني للسيارات والسياحة وزّع جوائزه على ابطال دوراته

11
JULY
2022
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
وزّع النادي اللبناني للسيارات والسياحة الكؤوس والجوائز على ابطاله وبطلاته الذين احرزوا القاب الدورات الرياضية الداخلية التي نظمها  النادي في العديد من الرياضات بمشاركة اكتر من 150 لاعب ولاعبة.
 
وجرى حفل التتويج في مقر النادي بحضور جمهور غفير تقدّمه رئيس النادي المحامي ايلي آصاف ونائبي الرئيس سيرج زوين(نائب رئيس اتحاد التنس)  وأسعد ميرزا والأمين العام كميل ادّه وعدد من اعضاء مجلس الادارة .وخلال الحفل، القى منسق لجنة الرياضة بالنادي عضو مجلس الادارة نسيب حداد كلمة تحدث فيها عن النشاط الرياضي المكثف للنادي بدعم من رئيس واعضاء مجلس الادارة ومن ضمنها  الدورات الرياضية. واشار الى ان 350 لاعب ولاعبة(رقم قياسي) في مختلف الفئات العمرية سيشاركون في  دورة النادي السنوية المفتوحة بالتنس.ونوّه حداد بالمشاركة الكثيفة لرياضيي النادي  في الدورات. 
 
وتخلّل الحفل عروض رياضية  ومباراة استعراضية بالتنس بين اللاعبين روي تابت ورالف طعمة.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout