النادي اللبناني للسيارات والسياحة وزّع جوائزه على ابطال دوراته

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وزّع النادي اللبناني للسيارات والسياحة الكؤوس والجوائز على ابطاله وبطلاته الذين احرزوا القاب الدورات الرياضية الداخلية التي نظمها النادي في العديد من الرياضات بمشاركة اكتر من 150 لاعب ولاعبة.

وجرى حفل التتويج في مقر النادي بحضور جمهور غفير تقدّمه رئيس النادي المحامي ايلي آصاف ونائبي الرئيس سيرج زوين(نائب رئيس اتحاد التنس) وأسعد ميرزا والأمين العام كميل ادّه وعدد من اعضاء مجلس الادارة .وخلال الحفل، القى منسق لجنة الرياضة بالنادي عضو مجلس الادارة نسيب حداد كلمة تحدث فيها عن النشاط الرياضي المكثف للنادي بدعم من رئيس واعضاء مجلس الادارة ومن ضمنها الدورات الرياضية. واشار الى ان 350 لاعب ولاعبة(رقم قياسي) في مختلف الفئات العمرية سيشاركون في دورة النادي السنوية المفتوحة بالتنس.ونوّه حداد بالمشاركة الكثيفة لرياضيي النادي في الدورات.

وتخلّل الحفل عروض رياضية ومباراة استعراضية بالتنس بين اللاعبين روي تابت ورالف طعمة.