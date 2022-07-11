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لاعبون بلا لحى.. بيرلسكوني يضع شروطا غريبة لصفقات ناديه الجديد "كالعودة إلى المدرسة"

11
JULY
2022
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وضع سيلفيو بيرلسكوني، رئيس نادي مونزا الصاعد حديثا لمنافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعض الشروط الغريبة التي ينبغي على اللاعبين الالتزام بها خلال الموسم 2022-2023.
 
واشترط بيرلسكوني، مالك نادي ميلان سابقا، أن تكون التعاقدات الجديدة من داخل البلاد وتحمل الجنسية الإيطالية، فضلا عن متطلباته الأخرى ذات العلاقة بالمظهر الجسدي للاعبين.
 
ووفق موقع Sport Bible البريطاني، فإنه يجب ألا تكون على أجساد اللاعبين أي وشوم، ولا يضع أي منهم أقراطا في أذنيه.
 
وأضاف الموقع: "كما يجب ألا تكون لحى على وجوه اللاعبين، وأن يكون شعرهم مصففا بدقة متناهية"، لدرجة أن بيرلسكوني البالغ 85 عاما وفر حلاقا يكون متاحا للاعبين من أجل تحقيق هذه الغاية.
 
وقال الموقع أن "تلك الشروط تشبه عودة التلاميذ إلى المدرسة بعد العطلة الصيفية".
 
 
لكن الموقع أكد أنه ستكون هناك بعض الاستثناءات، في حال نجح بيرلسكوني في التعاقد مع الثنائي الأرجنتيني باولا ديبالا، الذي انتهى تعاقده مع يوفنتوس، وماورو إيكاردي، مهاجم باريس سان جيرمان.
 
ونجح بيرلسكوني في شراء مونزا يوم 28 سبتمبر 2018، حينها كان النادي ينافس في دوري الدرجة الثالثة في إيطاليا.
 
 
وأصبح نادي مونزا بوابة عودة بيرلسكوني إلى كرة القدم بعد عامين من بيعه نادي ميلان لملاك صينيين، والذي توج في فترته بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات وببطولة الدوري الإيطالي 8 مرات.
 
وخلال 4 سنوات فقط، نجح مونزا في الصعود إلى دوري الدرجة الأولى.
 
ونجح مونزا في التعاقد مع 8 لاعبين خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وهم ستيفانو سينسي وأندريا رانوكيا وميكيلي دي غريغوريو، ثلاثي إنتر، وليوناردو مانكوسو من إمبولي، وبيدرو بيريرا من بنفيكا، وفالنتين أنتوف من سسكا صوفيا، وأندريا كولباني ودافيدي بيتيلا، ثنائي أتالانتا.
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