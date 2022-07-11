لوكيلر يحسم سباق النمسا في "اللحظات الأخيرة"

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فاز شارل لوكلير من موناكو بسباق جائزة النمسا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات يوم الأحد.

وعانى لوكلير من مشكلة في دواسة الوقود بسيارته الفيراري في اللفات الأخيرة، لكنه صمد ليحقق فوزا صعبا.

واحتل الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الثاني رغم انطلاقه من المقدمة.

وهو ثالث انتصار لسائق الامارة هذا العام والخامس في مسيرته والأوّل لفيراري على حلبة ريد بول منذ الانتصار الذي حققه الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر في 2003.

وأكمل البريطاني لويس هاميلتون منصّة التتويج باحتلاله للمركز الثالث.