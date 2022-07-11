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لم ألمس الكرة".. هالاند يتحدث عن 25 دقيقة "أبهرته"

11
JULY
2022
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أشاد مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي إرلينغ هالاند بفريقه الجديد، مستشهدا بمباراة خاضها أمامه بقميص فريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني.
 
وقال هالاند، الأحد، خلال حفل تقديمه مع الوافدين الجدد لبطل الدوري الممتاز: "لقد لعبت ضدهم في دوري أبطال أوروبا العام الماضي. ترى شيئا ما على شاشة التلفزيون، ثم عندما تقابله يكون الأمر مختلفا تماما".
 
وأضاف النجم النرويجي الصاعد بسرعة الصاروخ: "لم ألمس الكرة لمدة 25 دقيقة (...) إنه مستوى مختلف تماما، وهذا ما أريد أن أكون جزءا منه".
 
وقال صاحب الـ21 عاما: "ما الذي أتطلع إلى تحسينه؟ كل شيء. الضربات الرأسية والتسديد والقدم اليسرى واليمنى والحركة بالكرة ومن دونها".
 
ويأمل هالاند في أن يساعد فريقه على الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.
 
واحتشد قرابة 5 آلاف مشجع تحت أشعة الشمس للترحيب بمهاجم دورتموند الألماني السابق، الذي انتقل إلى سيتي مقابل 60 مليون يورو في صفقة تعتبر حتى الآن الأبرز في سوق الانتقالات الصيفية.
 
وتمكن سيتي من تفعيل بند شراء هالاند مقابل مبلغ يعتبر زهيدا مقارنة مع أهدافه الـ86 في 89 مباراة بقميص ناديه الألماني، وبالنسبة للاعب يملك في سن الـ21 عاما هامشا كبيرا من التطور.
 
كما سيكون هالاند السلاح الأبرز للمدير الفني جوسيب غوارديولا في دوري الأبطال، حيث سجل 23 هدفا في 19 مباراة، في سعي المدرب الإسباني لإحراز لقب المسابقة القارية الأم للمرة الأولى، مع الفريق الذي قاده للفوز بلقب الدوري 4 مرات في الأعوام الخمسة الأخيرة.
 
وتبقى أفضل نتيجة لبطل إنجلترا على الساحة القارية في دوري الأبطال، وصوله إلى نهائي عام 2021 حين خسر أمام مواطنه تشلسي صفر-1.
 
وعندما سئل ما إذا كانت مسابقة دوري الأبطال هدفه الرئيسي عقب توقيعه على عقود سيتي، أجاب هالاند: "إنها مسابقتي المفضلة، لذا أعتقد أن ذلك يجيب على سؤالك".
 
وتابع هالاند الذي لا يتضمن سجله سوى الفوز بكأس ألمانيا مع دورتموند خلال موسمين: "في بعض الأحيان أرى لاعبين آخرين ينشرون صورا مع الكؤوس وأقول: أتمنى أن أكون مكانك الآن، لكن علي مواصلة العمل الجاد وآمل في أن أتمكن من الفوز ببعض الألقاب في المستقبل".
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