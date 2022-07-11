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أثار استقبال نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح في تايلاند، تفاعلاً واسعًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

حظي صلاح باستقبال حافل عند وصوله إلى مطار العاصمة التايلاندية، بانكوك، رفقة بعثة فريقه ليفربول، لخوض معسكر إعدادي للموسم الجديد 2023/2022.

ولقى صلاح ترحابًا شديدًا، وهتف الجمهور فور رؤيتهم له، قائلين: "مو صلاح".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر استقبال صلاح في تايلاند، وكتب أحد المُغردين عبر تويتر: "‏بتفرج علي استقبال الجمهور لمحمد صلاح وأمن المطار للنجم العالمي محمد صلاح... فخر فعلا وبمجهودك ربنا يوفقك ويزيدك يارب".

قال مُغرد آخر: "‏محظوظون أننا عاصرنا محمد صلاح، ونعيش حاليًا أحلام من درب الجنون لاعب عالمي يحقق كل هذه الإنجازات ويحطم كل هذه الأرقام، شئ لن يتكرر مرةً أخري. صلاح هو أفضل لاعب عربي وإفريقي على مر التاريخ".

وكتبت مُغردة: "‏مش ممكن العظمة اللي وصلها ابننا ‎صلاح دي. ملك ومسيطر استقبال في بانكوك خيالي رغم تواجد باقي نجوم الفريق. بس محمد صلاح بجد في حتة تانية".