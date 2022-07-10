لوكلير يتنزع جائزة النمسا الكبرى من فيرستابين في الفورمولا 1 (روسيا اليوم)

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توج سائق "فيراري" شارل لوكلير من إمارة موناكو، بلقب بطل جائزة النمسا الكبرى، الجولة الـ11 من بطولة العالم لسباقات سيارات الفورمولا-1، التي جرت اليوم الأحد، على حلبة "سبيلبيرغ".

واحتل لوكلير، المنطلق من المركز الثاني، المرتبة الأولى في السباق، على حلبة "سبيلبيرغ" التي تتألف من 71 لفة وطول كل واحدة منها (4.318 كلم) ومسافة إجمالية (306.452 كلم)، متفوقا بفارق (1.532) ثانية فقط على وصيفه النجم الهولندي، ماكس فرستابن، سائق "ريد بول - Red Bull"، وتلاهما في المركز الثالث البريطاني لويس هاميلتون سائق "مرسيدس"، مستفيدا من خروج سائق "فيراري" الآخر الإسباني كارلوس ساينز، الذي كان يحتل المركز الثالث، قبل أن تشتعل النيران في سيارته.

وعزز ماكس فيرستابين تربعه على عرش صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للفورمولا 1، برصيد 208 نقاط، ويليه شارل لوكلير في المركز الثاني برصيد 170 نقطة، ومن ثم المكسيكي سيرخيو بيريز، سائق "ريد بول - Red Bull" في المرتبة الثالثة برصيد 151 نقطة، وكارلوس ساينز في المركز الرابع على سلم الترتيب، برصيد 133 نقطة.