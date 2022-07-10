هذا ما حدث مع رونالدو واليونايتد… مكافأة هائلة ثم الوداع

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كشفت تقارير صحفية عن حصول نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، لمكافأة مالية كبيرة من “الشياطين الحمر” قبل اتخاذ قراره بالرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن رونالدو حصل على “مكافأة مالية عبارة عن مبلغ من ستة أرقام”، قبل أيام من إعلامه إدارة مانشستر يونايتد برغبته بترك الفريق.

ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمطلع في اليونايتد قوله: “إعلان رونالدو عن رحيله بعد المكافأة قد لا يكون مجرد صدفة”.

وكانت تقارير ذكرت، الأسبوع الماضي، أن رونالدو أبلغ إدارة فريقه برغبته في المغادرة هذا الصيف، وهو الأمر الذي رفضه اليونايتد في البداية، لاسيما وأن عقده ما يزال ساريا.

لكن يبدو أن مسؤولي النادي الإنجليزي رضخوا في النهاية للأمر الواقع، ووافقوا على رحيل “الدون”، حسب ما كشفه الصحفي البرتغالي برونو أندرادي.

وقال أندرادي، على حسابه الرسمي في تويتر: “وافق مانشستر يونايتد على الضغوط (التي مارسها رونالدو) وهو مستعد للبيع”.

وبيّن أن: “إدارة الفريق تريد حوالي 15 مليون يورو (أو 13 مليون جنيه إسترليني) لفتح باب المفاوضات مع الأندية المهتمة”.

وسيبحث رونالدو عن فريق جديد بعد أن عانى من “موسم كارثي” بلا ألقاب مع مانشستر يونايتد، حيث احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يعني عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.