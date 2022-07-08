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رسميا.. رونالدو خارج قائمة مانشستر يونايتد لجولته إلى تايلاند وأستراليا

8
JULY
2022
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ذكر موقع manutd.com أن نادي مانشستر يونايتد أعلن قائمة تضم 31 لاعبا للسفر إلى تايلاند وأستراليا، لإقامة معسكر تدريبي، قبل انطلاق الموسم الجديد.

واختار الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، مجموعة كبيرة من اللاعبين استعدادا لبدء الجولة التي سيستهلها الفريق بمواجهة ودية ضد ليفربول في بانكوك يوم 12 يوليو الجاري.

وتعد جولة هذا العام هي الأولى خارج إنجلترا لعدد من أبرز اللاعبين في الفريق الأول، مثل هاري ماغواير وبرونو فيرنانديز، وتمثل فرصة لعدد من اللاعبين الشباب لإثارة إعجاب المدير الفني.

وتضم القائمة 13 لاعبا من أكاديمية النادي، وعلى رأسهم أليخاندرو جارناتشو، وزيدان إقبال، وتشارلي سافاج، والذين حصلوا على مشاركاتهم الأولى مع الفريق الأول في الموسم الماضي، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين العائدين من الإعارة، مثل تاهيث تشونج، وجيمس غارنر وإيثان لايرد.

كذلك تضم القائمة 4 لاعبين لم يشاركوا في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول حتى الآن، وهم الوافد الجديد تايرل مالاسيا وفاكوندو بيليستري والحارسان ناثان بيشوب وماتيج كوفار.

على صعيد الغيابات، أصبح في حكم المؤكد عدم سفر كريستيانو رونالدو مع بعثة الفريق إلى تايلاند، حيث تم السماح له بالمزيد من الوقت بعيدا عن النادي بسبب ظروف عائلية يمر بها.

كما كان الحال قبل بداية الموسم الماضي، يخضع المدافع فيل جونز لبرنامج تأهيلي بهدف أن يكون جاهزا للموسم الجديد. علاوة على ذلك، تقرر بقاء براندون ويليامز في كارينغتون بسبب الإصابة.

أما أندرياس بيريرا فسيحصل على راحة إضافية بعد مشاركاته الأخيرة مع فريق فلامينغو البرازيلي على سبيل الإعارة.

وفي ما يلي قائمة مانشستر يونايتد إلى تايلاند وأستراليا:

لحراس المرمى: ديفيد دي خيا، توم هيتون، ناثان بيشوب، ماتيج كوفار

خط الدفاع: إيريك بايلي، ديوغو دالوت، إيثان لايرد، فيكتور لينديلوف، هاري ماغواير، تايرل مالاسيا، لوك شاو، أليكس تيليس، أكسيل توانزيبي، رافاييل فاران، آرون وان-بيساكا

لاعبو خط الوسط: أماد، برونو فيرنانديز، فريد، جيمس جارنر، حنبعل المجبري، زيدان إقبال، سكوت مكتوميناي، فاكوندو بيليستري، تشارلي سافاج، دوني فان دي بيك

لاعبو خط الهجوم: تاهيث تشونج، أنتوني إيلانجا، أليخاندرو جارناتشو، أنتوني مارسيال، ماركوس راشفورد، جادون سانشو.

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