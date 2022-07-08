لاعبة أميركية محتجزة في روسيا بسبب "السائل المخدر"

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اعترفت لاعبة كرة السلة الأميركية، بريتني غرينر، الخميس، في محاكمتها بالتهمة الموجهة إليها بتهريب مخدرات بعد توقيفها في فبراير الماضي، وبحوزتها سائل مصنوع من القنب في مطار موسكو.

ووصلت لاعبة فريق فينكس ميركوري إلى روسيا في فبراير الماضي من أجل اللعب خلال فترة توقف الدوري الأميركي، وهي ممارسة شائعة للاعبات كرة السلة اللواتي يكسبن أحيانا في الخارج أكثر من الداخل.

وعند وصولها إلى مطار تشيريميتيفو في موسكو، أوقفت السلطات وبحوزتها، وفقا للاتهام، زيت القنب في عبوات خاصة بالسجائر الالكترونية كانت في حقيبتها.