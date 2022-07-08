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تعرف على "الحسناء الكازاخية".. خصم أنس جابر في نهائي التاريخ

8
JULY
2022
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مع نهاية يوم الخميس، تحددت ملامح نهائي السيدات في بطولة ويمبلدون، واتضحت هوية المنافسة التي ستكون الخصم الأخير و"العقبة الوحيدة" التي تقف بين التونسية أنس جابر واللقب التاريخي.
 
ونجحت أنس جابر بكتابة التاريخ، والوصول إلى نهائي ويمبلدون للمرة الأولى بالتاريخ العربي للرياضة، بعد هزيمتها للألمانية تاتيانا ماريا بمجموعتين لواحدة.
 
أما خصم جابر في النهائي، فستكون "مفاجأة البطولة"، الشابة الكازخستانية إلينا ريباكينا، المصنفة 17 عالميا.
 
وفجرت ريباكينا مفاجأة مدوية بهزيمتها البطلة السابقة، الرومانية سيمونا هاليب، بمجموعتين نظيفتين، لتضرب موعدا مع أنس جابر.
 
ومثل أنس جابر، لم يسبق لريباكينا أن وصلت لأي دور أبعد من ربع النهائي في الغراند سلام، لتحقق إنجازا تاريخيا بالنسبة لها ولبلادها، بالوصول لنهائي ويمبلدون.
 
وقد تعاني أنس جابر من القوة البدنية للشابة الكازاخية، التي تصغر التونسية بخمسة أعوام، بالإضافة الى الطول الفارع الذي تمتلكه ريباكينا، وهو 184 سم، مما يعطيها أفضلية في الإرسال.
 
والتقت اللاعبتان 3 مرات بالسابق، انتصرت فيها أنس جابر مرتين في شيكاغو ودبي عام 2021، بينما انتصرت الكازاخية مرة واحدة في ووهان عام 2019.
 
وستتواجه النجمتان في نهائي "تاريخي" عصر السبت على أرضية الملعب المركزي في ويمبلدون.
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