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نادال يصدم ويمبلدون ويعلن انسحابه من البطولة بطريقة حزينة

8
JULY
2022
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فجر نجم التنس الإسباني رافايل نادال مفاجأة مدوية، بإعلانه مساء الخميس، انسحابه من بطولة ويمبلدون، قبل يوم من مواجهة نصف النهائي.
 
وأكد نادال انسحابه من ويمبلدون، في مؤتمر صحفي مساء الخميس، بسبب تمزق في عضلات البطن، وهي الإصابة التي عانى منها طول البطولة.
 
وكان نادال قد "قاتل" للانتصار في مباراة ربع النهائي أمام الأميركي تايلور فريتز، بالرغم من الإصابة، ومطالب والده له بالانسحاب خلال اللقاء الدراماتيكي.
 
وبهذا القرار الصادم، لن يستطيع النجم الإسباني رفع غلته من ألقاب الغراند سلام إلى 23، مما يمهد الطريق أمام الصربي نوفاك جوكوفيتش لتحقيق بطولته رقم 21.
 
ويصب القرار في مصلحة اللاعب الأسترالي المثير للجدل نيك كيريوس، الذي كان سيواجه نادال في نصف النهائي، وبذلك سيتأهل مباشرة لمباراة الأحد النهائية.
 
وفي نصف النهائي الثاني، سيواجه الصربي نوفاك جوكوفيتش صاحب الأرض البريطاني كاميرون نوري.
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