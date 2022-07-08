"100 بالمئة فوتوشوب".. لوفرين يسخر من عضلات صلاح والأخير يرد

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بالرغم من عدم لعبهما في ناد واحد حاليا، لا تزال علاقة الصداقة قوية بين النجم المصري محمد صلاح والكرواتي ديان لوفرين، زميله السابق في ليفربول الإنجليزي، وهو ما أظهرته محادثة طريقة بينهما مؤخرا.

وبعد نشر صلاح صورة له دون قميص، مظهرا جسمه مفتول العضلات، لم يتردد زميله السابق بالتعليق ساخرا على المنشور.

وكتب لوفرين معلقا على الصورة: "100 بالمئة فوتوشوب"، مازحا بأن الصورة ليست حقيقية، وأن النجم المصري استخدم برنامج تعديل الصور الشهير "فوتوشوب"، لإبراز العضلات.

وبعدها نشر لوفرين على حسابه بإنستغرام، بأن صلاح اتصل به مباشرة بعد التعليق، بمكالمة فيديو مظهرا عضلاته.

وكتب لوفرين: "فورا اتصل بي بعد تعليقي وقال لي ألا أكون غيورا. أنا لست غيورا، حسنا ربما قليلا".

وأضاف النجم الكرواتي: "لقد خلعت له قميصي وأظهرت عضلاتي الحقيقية وأريته كيف يبدو الجسد دون فوتوشوب".

وتجمع صلاح ولوفرين صداقة قوية، منذ أيام لعبهما في صفوف ليفربول، قبل أن ينتقل الدولي الكرواتي إلى نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي في 2020.