living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مدرب باريس سان جرمان الجديد: هذه خطتي بشأن نيمار

8
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكد المدير الفني الجديد لباريس سان جرمان كريستوف غالتييه، رغبته في أن يبقى نيمار في الفريق الفرنسي، موضحا أنه لديه "فكرة واضحة للغاية عن كيفية إخراج أفضل ما لدى النجم البرازيلي".
 
وأعلن النادي مؤخرا تعيين غالتييه بديلا للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي أقيل من منصبه الثلاثاء.
 
ومع الإخفاق المتكرر للفريق في دوري أبطال أوروبا، عادت التقارير الإعلامية بشأن رحيل محتمل لنيمار (30 عاما) عن باريس سان جرمان.
 
لكن غالتييه قال في أول مؤتمر صحفي له بعد تولي منصبه الجديد، إن نيمار سيكون لاعبا محوريا في خططه.
 
وتابع المدرب الفرنسي: "نيمار لاعب من الطراز العالمي"، موضحا: "لديّ فكرة واضحة جدا عما أريده منه. لم أقابله بعد لكني أريده أن يبقى معنا".
 
وكانت تقارير أفادت أن سان جرمان مستعد للسماح لنيمار بالرحيل إذا تلقى عرضا مناسبا في فترة الانتقالات الجارية، وسط تكهنات بعودة محتملة إلى برشلونة الإسباني أو خوض تجربة أولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
وانضم نيمار إلى باريس سان جرمان من برشلونة في صيف عام 2017 مقابل 222 مليون يورو، في أكبر صفقة عرفتها كرة القدم على مدار تاريخها.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout