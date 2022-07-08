السائق الإماراتي الناشئ كيانو الأزهري يتوجّه إلى إيطاليا للمشاركة في بطولة أوروبا للكارتينغ

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يعود سائق سباقات الكارتينغ الإماراتي الشاب كيانو الأزهري إلى حلبة فرانشاكورتا في إيطاليا للمرة الثانية في أقل من ثلاثة أسابيع للمشاركة في بطولة الكارتينغ الأوروبية التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" نهاية هذا الأسبوع الجاري.

ويُشارك السائق الناشئ مع "فريق توني كارت للسباقات" في فئة "أو كاي لليافعين" هذا الموسم، وقد زار الحَلَبة في سباقين هذا الموسم، إذ احتل مؤخرًا المركز السابع والعشرين في الجولة الأخيرة من سلسلة أبطال المستقبل الأوروبية 2022، بعد أن حصل على المركز العاشر في السلسلة الشتوية نهاية شهر شباط الفائت.

وتضم فئة "أو كاي لليافعين" 85 متسابقًا، ويُنافس 89متسابقًا آخرًا في فئة "أو كاي للناشئين".

ويضم "فريق توني كارت للسباقات" سائقين آخرين إلى جانب كيانو، وهم الإيطاليان لويجي كولوتشيو وجيمس إيجوزي، والفنلنديان تووكا تابونين ويوهو فالتونين، والبريطاني جوزيف تيرني، والبولندي ياكوب راسيكي، والنمساوي أوسكار فورتز، والصيني رويتشي لوي.

وقال الأزهري: "كانت استعداداتنا لبطولة فيا - الكارتينغ الأوروبية مثالية، ينتابني شعورٌ رائع، وتبدو مركبة توني كارت بمحرك فورتيكس رائعةً، لا أطيق صبرًا حتى يوم السباق، وآمل أن أرفع علم الإمارات العربية المتحدة عاليًا".

وأضاف: "أستمتع بالسباقات في فئة اليافعين. إنه شعورٌ طبيعي جدًا بالنسبة لي. فرانشاكورتا حلبةٌ سريعة وسلسة، كما إنها شُيّدت حديثاً ".

إلى ذلك، أقيمت الفحوصات الفنية واللقاء حول السباق الخميس الفائت وأُقيمت حصص التجارب الحرة والتأهيلية في وقت مبكر الجمعة. سيخوض المتسابقون بعد ذلك السلسلة الأولى من السباقات التأهيلية المكونة من 12 لفة لاحقاً.

وبعد حصة تحمية قصيرة صباح يوم السبت، سيكون هناك سباقان تأهيليان من 12 لفة لفئة "أو كاي لليافعين".

يليهما سباقان سريعان من 16 لفة، يُقامان قبل ظهر يوم الأحد، ثم سباقٌ نهائي لفئة "أو كاي" من 24 لفة، يبدأ الساعة 1:50بعد الظهر بالتوقيت المحلي.