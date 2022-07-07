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أنطوني مجدلاني أشعل الأجواء في بطولة غرب أسيا لألعاب القوى

7
JULY
2022
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لا شكّ أن الزميل المعلق الرياضي أنطوني مجلاني يشكل حالة خاصة في الساحة الرياضية، فلا يكاد أن يمر حدث الا ويكون نجمه، حيث كان أخيراً نجم بطولة غرب آسيا لألعاب القوى لمن هم دون الـ٢٠ سنة، بمشاركة ١٠ دول والتي استضافها لبنان برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وكان المجدلاني عريف الحفل في الافتتاح ليعود ويطلق ابداعه في التعليق على السباقات حيث أشعل الأجواء بعفويته المعهودة وحماسه غير المحدود، فتلقى اشادة كبيرة من الوفود العربية على أدائه العالي والقائه المميز وحنكته في ادارة الأمور.

يذكر أن مجدلاني قد قدم أيضاً لاعبي منتخب لبنان لكرة السلة في المباراة التي استضاف من خلالها منتخبنا الوطني نظيره الأردني ضمن التصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم.

المصدر: lebanonon 

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