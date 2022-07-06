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السباق الأول لتسلّق الهضبة في وادي شحرور

6
JULY
2022
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روجيه فغالي لم يخذل أبناء بلدته...سليم وصيفه وغندور ثالثاً وباقي الألقاب لزغيب وغندور والدهني وسالم وكفوري
 
أحرز السائق روجيه فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 6 لقب السباق الأول لتسلّق الهضبة الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة في وادي شحرور بمشاركة 33 سيارة  .ولم يخذل فغالي ابناء بلدته اذ تزّعم السباق وصعد الى منصة التتويج في المركز الأول بالترتيب العام النهائي.
 
واحتلّ جواد سليم على ميتسوبيتشي لانسر ايفو8 المركز الثاني وتامر غندور على سكودا فابيا المركز الثالث .ويندرج السباق في اطار الجولة الأولى من بطولة لبنان لتسلّق الهضبة لعام 2022.وجاء السباق حاشداً اذ حضره جمهور غفير  من هواة الرياضة الميكانيكية.
وفي ما يلي نتائج كافة الفئات:
 
*الترتيب العام:
1- روجيه فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو  6  :5.15.88 دقيقة
2- جواد سليم على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 8  : 5.27.81 د
3-تامر غندور على سكودا فابيا:5.31.99د
 
*فئة الpf2:
1- ميشال زغيب على بي ام دبليو 328  :5.49.10د
2- يوسف فغالي على بي ام دبليو  325 :6.02.34 د
3- كارلوس مرعي على بي ام دبليو 135  :6.06.36د
 
*فئة ال pf3
1- روجيه فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 6  :5.15.88د
2- جواد سليم على ميتسوبيتشي لانسر ايفو8:  5.27.81د
3- بول قصيفي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 :  5.34.57د
 
*فئة الpf4:
1- تامر غندور على سكودا فابيا:5.31.99 د
2- أليكس فغالي على ميتسوبيتشي لانسر ايفو 10  :5.37.35د
3- باسل بو حمدان على سكودا فابيا  :5.40.30 د
 
*فئة pf5:
1- الياس الدهني على سيتروين دي اس 3   :5.52.31د
2- دافيد مزهر على سيتروين دي اس 3  :6.13.03 د
3- الياس حداد على رينو كليو:6.14.89 د
 
*فئة الpf6:
1- جوزيف سالم على بيجو 208  :  6.07.54 د
2- شربل شبلي على سوزوكي سويفت:7.03.49 د
*فئة الكروس كار:
1- جو كفوري على كروس كار:5.33ز23 د
2- انطوني داغر على كروس كار:5.37.88 د
3- الياس شلالا على كروس كار:5.55.06 د
ونال السائق شربل شبلي كأس السائق الناشئ.
 
وفي الختام جرى حفل توزيع الكؤوس  والجوائز على الفائزين من قبل رئيس بلدية وادي شحرور العليا سامي ابو مراد وممثل بلدية وادي شحرور السفلى سامي ابي راشد وممثل بلدية بدادون غسان فغالي ومنسق لجنة رياضة السيارات في النادي المنظم عماد لحود ومدير مكتب الراليات في النادي كابي كريكر ومدير السباق نعمان حاتم ومسؤولي السباق ومخاتير البلدة في اجواء احتفالية.
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