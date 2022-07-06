بطولة غرب آسيا للشباب والشابات في ألعاب القوى- اليوم الثالث ميدالية ذهبية لكل من اللبنانيتين ميسا معوّض وجنى ترمس

A + A -

لليوم الثالث على التوالي، تتابعات منافسات بطولة غرب آسيا الثانية للشباب والشابات(تحت ال20 سنة) في ألعاب القوى التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة على ملعب نادي الجمهور برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبمشاركة تسع دول وهي سلطنة عُمان ، الكويت ، قطر ، اليمن ، العراق ، الأردن ، سوريا ، فلسطين ولبنان.

واقيمت منافسات اليوم الثالث بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى اللواء دحلان الحمد واعضاء الاتحاد القاري ، رئيس اتحاد غرب آسيا سيّار العنزي ونائبه محمد عيسى الفضالة واعضاء الاتحاد،،رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى رولان سعادة واعضاء الاتحاد،مدير البطولة وسام الحولي، رؤساء واعضاء الوفود المشاركة في البطولة، عائلة العاب القوى اللبنانية ورجال الصحافة والاعلام في وسائل اعلام محلية وعربية.

وفي اليوم الثالث ما قبل الأخير واصل لبنان حصده للميداليات اذ نجحت ميسا معوض في اضافة ميدالية ذهبية ثانية في الوثب العالي بعد ميداليتها الذهبية الاولى في سباق ال100 م في اليوم الأول من البطولة.كما احرزت مواطنتها جنى ترمس ميدالية ذهبية في سباق ال3000 موانع.

اليوم الثالث

وفي ما يلي النتائج النهائية لمسابقات اليوم الثالث:

*شباب

-سباق 400 متر:

1-اسماعيل أبكر(قطر):47.26ثانية

2-نورالدين مرزة(العراق):49.09 ث

3-محمد عبد الرحمن(قطر):49.81 ث

-سباق ال3000 موانع:

1-محمد اليمني(الأردن):9.35.78 د

2-سمير اليافعي(اليمن):10.01.08 د

3-علي الرضا كنعان(لبنان):10.09.75 د

-القفز بالزانة:

1-علي اكبر حيدر حسن(العراق):3.90 م

1-علي حسين علي (العراق):3.90 م

3-اسامة العلي(سوريا):3.80 م

-الاطاحة بالمطرقة:

1-مُبين الكندي(سلطنة عمان):67.70 متراً

2-محمد خان(الكويت):56.56م

3-علي حمدان(العراق):56.54م

*شابات

-سباق ال400 م:

1-آية الرحبة(سوريا):59.10ث

2-زينة صبحي(العراق):1.04.85 دقيقة

3-ميا ملاك(لبنان):1.08.84 د

-رمي القرص:

1-دانه العازمي(الكويت):35.67 م

2-شهد العلي(سوريا):33.82 م

3-ولاء شريف(الاردن):31.23 م

-سباق ال3000 موانع:

1-جنى ترمس(لبنان):13.22.47د

2-حنين حسن(سوريا):13.57.96 د

3-ليا حنا(لبنان):17.16.12 د

-سباق التتابع 4x 100م:

1-العراق:50.48 د

2-لبنان:51.79 د

3-سوريا:52.69 د

-الوثب العالي:

1-ميسا معوض(لبنان):1.70م

2-سالي حمادة(سوريا):1.50 م

2-عالية المغيرية(سلطنة عمان):1.50 م

ومع اختتام البطولة سيجري تعميم الترتيب العام النهائي الرسمي للدول .