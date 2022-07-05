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ناشئو لبنان يخسرون أمام سلوفينيا بكأس العالم لكرة السلة

5
JULY
2022
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خسر منتخب لبنان أمام سلوفينيا بفارق 33 نقطة وبنتيجة 84-51 في المباراة التي اجريت الثلاثاء باختتام الدور الاول من كأس العالم لكرة السلة للناشئين تحت الـ17 عاما، والجارية منافساتها حالية في ملقة الإسبانية.
وكان اللبناني كارل كريس افضل مسجل لدى فريقه وفي المباراة برصيد 17 نقطة، وكان فيد بوريسيك الاعلى تسجيلا لدى سلوفينيا بـ16 نقطة
وعلى صعيد منتخب الرجال، أكد المدير الفني جاد الحاج أن تشكيلة لبنان التي فازت على السعودية بختام النافذة الثالثة لتصفيات كأس العالم، هي التي ستمثل لبنان للمشاركة في كأس آسيا، مع المجنس الجديد جوناثان ارليدج.
ولم يشر الحاج في حديث اعلاني إلى غياب امير سعود لأسباب شخصية، واستبداله بهايك غيوكجيان، علما أن تشكيلة المنتخب يفترض أن تذاع رسميا بغضون ساعات، وذلك عقب استراحة قصيرة ستسبق التحضيرات البطولة الآسيوية.
ويشارك منتخب لبنان، بكأس آسيا التي ستقام في إندونيسيا بين 12 و24 الجاري، مع العلم ان القرعة أوقعت رجال الارز في المجموعة الرابعة إلى جانب الفيليبين ونيوزيلندا والهند، وهي المنتخبات عينها التي سيواجهها بالدور الثاني من تصفيات كأس العالم المقرر خلال شهر آب/ اغسطس المقبل، على ان تكون مواجهات المجموعة الرابعة مقدمة للمواجهات في النافذة الرابعة والخامسة والسادسة

اللواء
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