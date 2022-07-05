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بطولة غرب آسيا للشباب والشابات في ألعاب القوى- اليوم الثاني

5
JULY
2022
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سوريا تتصدّر ..قطر وصيفتها..الكويت ثالثة ولبنان رابعاً
 
 
 
لليوم الثاني على التوالي، تتابعات  منافسات   بطولة غرب آسيا الثانية  للشباب والشابات(تحت ال20 سنة)  في ألعاب القوى التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة حتى الأربعاء على ملعب نادي الجمهور برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبمشاركة تسع دول وهي سلطنة عُمان ، الكويت ، قطر ، اليمن ، العراق ، الأردن ، سوريا ، فلسطين ولبنان.
 
واقيمت منافسات اليوم الثاني بحضور رئيس الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى  اللواء دحلان الحمد واعضاء الاتحاد القاري ، رئيس اتحاد غرب آسيا سيّار العنزي ونائبه محمد عيسى الفضالة واعضاء الاتحاد،،رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى رولان سعادة واعضاء الاتحاد،مدير البطولة وسام الحولي، رؤساء واعضاء الوفود المشاركة في البطولة، عائلة العاب القوى اللبنانية وحشد كبير من رجال الصحافة والاعلام في وسائل اعلام محلية وعربية. 
ومع انتهاء اليوم الثاني، تصدّرت سوريا الترتيب العام تليها قطر فالكويت فلبنان الذي احرز في اليوم الثاني ميدالية ذهبية بواسطة عمر أرناؤوط في القفز العالي.
 
اليوم الثاني
وفي ما يلي النتائج النهائية لمسابقات اليوم الثاني:
*شباب
-110 متر حواجز:
1-عمر ابكر(قطر):13.99ثانية
2-نايف الرشيدي(قطر):14.18ث
3-محمد نجاح هادي(العراق):14.28ث
-800 متر:
1-بدر السويد(الكويت):1.48.28 دقيقة
2-عبد هللا اليعري(اليمن):1.51.43 د
3-عبد العزيز خفيف(الكويت):1.55.74 د
-5000 متر:
1-أسامة اليعري(اليمن):16.05.73 د
2-زين العابدين طعمه(العراق):16.41.52د
3-صدام النامس(سوريا):17.47.17د
-القفز العالي:
1-عمر ارناؤوط(لبنان):2.09 م
2-نمير محمد البورسعيدي(سلطنة عمان):2.02م
3-محمد كوماري(قطر):1.96 م
-رمي القرص:
1-احمد دجبرين(قطر):56.05م
2-محمد احمد قاسم(العراق):46.67م
3-حسين الناصر(الكويت):45.82 م
 
 
*شابات
-100 متر حواجز:
1-أليسار يوسف(سوريا):14.61ث
2-ديرين بختيار علي(العراق):15.58ث
3-بيرلا يوسف(لبنان):18.77 ث
-800 متر :
1-نايا عباس(سوريا):2.27.07 د
2-هبة عمر(الاردن):2.31.59د
3-جنى ترمس(لبنان):2.34.09 د
-5000 متر مشي:
1-رامية شعبان(سوريا):30.59.16 دقيقة
2-سيدرا شحادة(سوريا):35.04.40 د
-5000 متر:
1-آية حسن(سوريا):20.07.19 م
2-حنين حسن(سوريا):22.41.65 م
3-كريستينا سليم(لبنان):28.51.86 م
 
-الوثب الطويل:
 
-عالية المغيرية(سلطنة عمان):5.14 م
2-ديبه نزار(العراق):4.90 م
3-رومي واكيم(لبنان):4.65 م
-القفز بالزانة:
1-سمر منصوري(قطر):3.50م 
 
الترتيب العام
وفي ما يلي الترتيب العام بعد انتهاء  مسابقات اليوم الثاني:
1-سوريا 11 ميدالية:6 ذهب،4 فضة و1 برونز
2-قطر 11 ميدالية:5 ذهب،3 فضة و3 برونز
3-الكويت 8 ميداليات:3 ذهب،2 فضة و3 برونز
4-لبنان9 ميداليات:3 ذهب،1 فضة و5 برونز
5-الاردن 3 ميداليات:2 ذهب،1 فضة
6-العراق 13 ميدالية:1 ذهب و8 فضة و4 برونز
7-سلطنة عمان 4 ميداليات:1 ذهب و1 فضة و2 برونز
8-اليمن 3 ميداليات:1 ذهب و1 فضة و1 برونز
9-فلسطين:لا ميداليات.
 
وفي برنامج مسابقات الأربعاء  نهائي الشابات   بمسابقة الاطاحة بالمطرقة  عند الساعة العاشرة  صباحاً ثم تقام العديد من التصفيات لعدة مسابقات  خلال النهار على ان تجري نهائيات 10 مسابقات  ابتداء من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر  مع   تتويج الأبطال والبطلات من قبل كبار الحضور.
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