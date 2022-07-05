living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أرسنال يتعاقد مع غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي

5
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلن نادي أرسنال اللندني المنافس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع البرازيلي غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي مقابل 45 مليون جنيه استرليني.
 
ووقع جيسوس، البالغ عمره 25 عاما، عقدا طويل الأمد مع أرسنال منهيا 5 سنوات مع بطل البريميرليغ مانشستر سيتي.
 
 وخاض جيسوس 236 مباراة، وسجل 95 هدفا مع مانشستر سيتي، وفاز بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، وبثلاثة ألقاب لكأس الرابطة وبلقب لكأس الاتحاد الإنجليزي.
 
ووفقا لموقع أرسنال على تويتر، فقد أنهى جيسوس إجراءات انتقاله إلى ستاد الإمارات، معقل المدفعجية، بالكامل، ويستعد لخوض الفترة التحضيرية مع الفريق.
 
ومن المقرر أن يرتدي جيسوس القميص رقم 9 مع آرسنال، بحسب الصورة التي نشرت على حساب أرسنال على الإنترنت، وكذلك بحسب فيديو مسرب في وقت سابق.
 
والرقم 9 كان يحمله اللاعب الفرنسي في صفوف أرسنال، ألكساندر لاكزيت، الذي انتقل بدوره إلى فريق ليون الفرنسي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الأرسنال.
 
ونشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشره شخص اسمه "جوش مونك 1998، حيث كان اللاعب البرازيلي الدولي يرتدي طقم الأرسنال في ملعب الإمارات.
 
وسبق لجيسوس العمل مع مدرب أرسنال ميكل أرتيتا، حين كان الإسباني يعمل مدربا مساعدا لبيب غوارديولا مدرب مان سيتي بين 2016 و2019.
 
وقال أرتيتا في بيان "السعادة لا تسعني. قام النادي بعمل رائع بالتعاقد مع لاعب في مكانة جيسوس.. أعرف جيسوس جيدا جدا ونتابعه عن قرب في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث حقق نجاحا كبيرا هنا"، بحسب رويترز.
 
وأضاف قائلا: "نسعى للتعاقد مع لاعب في مركزه منذ فترة طويلة ونجحنا في الحصول على خدمات لاعب كلنا نحتاجه. السعادة لا تسعنا".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout