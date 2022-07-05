أرسنال يتعاقد مع غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي

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أعلن نادي أرسنال اللندني المنافس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع البرازيلي غابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي مقابل 45 مليون جنيه استرليني.

ووقع جيسوس، البالغ عمره 25 عاما، عقدا طويل الأمد مع أرسنال منهيا 5 سنوات مع بطل البريميرليغ مانشستر سيتي.

وخاض جيسوس 236 مباراة، وسجل 95 هدفا مع مانشستر سيتي، وفاز بأربعة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، وبثلاثة ألقاب لكأس الرابطة وبلقب لكأس الاتحاد الإنجليزي.

ووفقا لموقع أرسنال على تويتر، فقد أنهى جيسوس إجراءات انتقاله إلى ستاد الإمارات، معقل المدفعجية، بالكامل، ويستعد لخوض الفترة التحضيرية مع الفريق.

ومن المقرر أن يرتدي جيسوس القميص رقم 9 مع آرسنال، بحسب الصورة التي نشرت على حساب أرسنال على الإنترنت، وكذلك بحسب فيديو مسرب في وقت سابق.

والرقم 9 كان يحمله اللاعب الفرنسي في صفوف أرسنال، ألكساندر لاكزيت، الذي انتقل بدوره إلى فريق ليون الفرنسي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الأرسنال.

ونشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ونشره شخص اسمه "جوش مونك 1998، حيث كان اللاعب البرازيلي الدولي يرتدي طقم الأرسنال في ملعب الإمارات.

وسبق لجيسوس العمل مع مدرب أرسنال ميكل أرتيتا، حين كان الإسباني يعمل مدربا مساعدا لبيب غوارديولا مدرب مان سيتي بين 2016 و2019.

وقال أرتيتا في بيان "السعادة لا تسعني. قام النادي بعمل رائع بالتعاقد مع لاعب في مكانة جيسوس.. أعرف جيسوس جيدا جدا ونتابعه عن قرب في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث حقق نجاحا كبيرا هنا"، بحسب رويترز.

وأضاف قائلا: "نسعى للتعاقد مع لاعب في مركزه منذ فترة طويلة ونجحنا في الحصول على خدمات لاعب كلنا نحتاجه. السعادة لا تسعنا".