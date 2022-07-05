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اعتقال لاعب بالدوري الإنجليزي بتهمة الاغتصاب

5
JULY
2022
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أفادت وسائل إعلام بريطانية، يوم الاثنين، بإلقاء القبض على لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، للاشتباه في تورطه بحادثة اغتصاب.
 
وقالت صحيفتا "التليغراف" و"ذا أثلتيك" البريطانيتان، إن اللاعب الذي ألقي القبض عليه في شمال لندن، في أوائل العشرينيات من عمره.
 
وحسبما ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اللاعب احتجز في قسم للشرطة، ويخضع للاستجواب بشأن تهمة الاغتصاب التي وقعت في شهر يونيو الماضي.
 
ونقلت "ماركا" عن الشرطة قولها: "تلقينا في الرابع من يوليو ادعاء من امرأة في العشرينيات من عمرها، يفيد بتعرضها للاغتصاب في يونيو الماضي".
 
وأضافت الشرطة: "اعتقل المتهم في ضاحية بارنيت، والتحقيقات جارية معه بشأن الادعاءات المرفوعة ضده".
 
وأوضحت صحيفة "التليغراف" أنها تواصلت مع النادي الذي ينتمي إليه اللاعب للتعليق على الاتهام، ولكنه رفض ذلك، مشيرة إلى أن المتهم سيشارك في كأس العالم الذي تستضيفه قطر هذا العام، دون ذكر اسم اللاعب المتهم أو الفريق الذي ينتمي إليه.
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