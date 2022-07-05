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رسميا.. تريزيغيه يعود إلى الدوري التركي من بوابة طرابزون

5
JULY
2022
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أعلن طرابزون سبور التركي، انضمام الدولي المصري محمود حسن "تريزيغيه" للنادي، ليعود بذلك إلى الدوري التركي رسميا، بعد أن لعب في صفوف "أستون فيلا" الإنجليزي.
 
ونشر طرابزون سبور في حسابه على تويتر، مقطع فيديو يظهر اللاعب المصري وهو يرتدي القميص 88، ثم يوقع اسمه بطريقة فنية، مرفقا ذلك بتعليق "بإمضاء: تريزيغيه. أهلا وسهلا بك في الفريق البطل محمود تريزيغيه".
 
ووصل ابن الـ27 عاما، الأحد، إلى إسطنبول لإجراء الفحص الطبي قبل التوقيع على العقد، الذي أشارت تقارير إعلامية أن مدته 4 مواسم.
 
وسبق لنجم الأهلي المصري السابق، أن لعب في الدوري التركي موسم 2017-2018 مع قاسم باشا على سبيل الإعارة من أندرلخت البلجيكي، الذي تخلى عنه نهائيا في الموسم التالي لصالح الفريق التركي.
 
وبعدما أمضى موسم 2018-2019 مع قاسم باشا، الذي خاض معه بالمجمل 65 مباراة في الدوري خلال فترتيه معه، مسجلا 22 هدفا و25 بالمجمل في 71 مباراة ضمن جميع المسابقات، انتقل إلى أستون فيلا في صيف 2019.
 
وبقي تريزيغيه في صفوف النادي الإنجليزي حتى منتصف الموسم المنصرم، حين انضم لباشاك شهير على سبيل الإعارة، حيث سجل 6 أهداف في 10 مباريات.
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