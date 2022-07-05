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رونالدو مستعد لخفض كبير في راتبه للخروج من مان يونايتد

5
JULY
2022
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يبدو أن بقاء كريستيانو رونالدو في أولد ترافورد بات يشكل عبئا على النجم البرتغالي، بحيث أنه أبدى استعداده لخفض كبير في راتبه من أجل الانضمام إلى منافس في دوري أبطال أوروبا.
 
ويبدو أيضا أن الدافع الأساسي لمثل هذا القرار ناجم أيضا عن رغبته في محاولة الفوز بالمسابقة مرة أخرى، أو على الأقل الحصول على لقب محلي كبير.
 
وبحسب العقد الحالي لرونالدو، فإنه يتقاضى أجرا يزيد على 500 ألف جنيه إسترليني، مع إصرار بعض المصادر على أنه بحصل على نحو 700 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، بحسب تقارير صحفية غير مؤكدة.
 
ومع ذلك، فإن كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 37 عاما، على استعداد لخفض هذا الراتب بشكل كبير، خاصة بعد محاولة أولية للتعرف على الأندية الراغبة في الحصول على خدماته.
 
فقد رفضت غالبية الأندية المحتملة لاستقبال رونالدو الراتب العالي للنجم، كما أن لديها أيضا مشكلات بشأن ما قد يعنيه أسلوب رونالدو لها.
 
على أي حال، فإن من الأندية التي أبدت على ما يبدو رغبة في الحصول على خدمات النجم البرتغالي، تشلسي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني، وعلى الأرجح، باريس سان جرمان الفرنسي، ومن المأمول أن يؤدي استعداد اللاعب للتكيف إلى تحرك الأندية باتجاهه.
 
على أي حال، فإنه على الرغم من كل الجدل الدائر حول علاقة رونالدو مع مانشستر يونايتد، فإن النجم البرتغالي لا يريد فعليا الذهاب إلى أندية منافسة، ولكن يبقى أن نرى كيف سيفكر النادي في الانتقال المحتمل إلى تشلسي إذا أصبح ذلك خيارا.
 
ووفقا لصحيفة الانديبندنت البريطانية، فإن مسيرة رونالدو في أولد ترافورد لم تتجاوز تماما نقطة اللاعودة، ومع ذلك، سيعتمد الكثير على أول لقاء له وجها لوجه مع المدرب الهولندي إريك تن هاغ.
 
وكان رونالدو حصل على إعفاء من أجل التغيب عن التدريب، يوم الاثنين، لما كان اليوم الأول للمدرب الجديد مع الفريق، وذلك لأسباب عائلية حسب ما أفادت تقارير صحفية.
 
ومن الأندية التي كان يعتقد أنها قد تهتم باستقطاب رونالدو، نادي روما الإيطالي مع مدربه جوزيه مورينيو، لكن هذه الأنباء غير مرجحة، بينما قلل نابولي، الذي تأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بالفعل من اهتمامه علنا، خصوصا وأنه ينبغي له أن يبيع عددا من اللاعبين من أجل الحصول على توقيع رونالدو.
 
ولهذا السبب يبدو رونالدو مستعدا لخفض راتبه إذ ليس بمقدور الأندية أن تدفع مثل المبلغ المذكور أعلاه.
 
ولهذا، يعتقد بعض المقربين من الموقف أن بايرن قد يصبح خيارا متأخرا، على الرغم من أن هذا يعتمد كليا على موقف روبرت ليفاندوفسكي، ففي حين لا يزال يُنظر إلى البولندي على أنه من المؤكد أن يذهب إلى برشلونة، قد يرفض بطل ألمانيا التوقيع الثاني للاعب يتجاوز عمره 28 عاما، بعد أن أحضر بالفعل السنغالي ساديو ماني.
 
مفاجأة من العيار الثقيل
 
وفي الأثناء، فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة كبرى حين أشارت إلى أن رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد، قد ينتقل إلى برشلونة.
 
فقد ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، أن اسم رونالدو طرح على طاولة المفاوضات للانضمام إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
 
وقالت "آس" إن وكيل أعمال رونالدو، البرتغالي خورخي مينديز، ناقش مع رئيس برشلونة خوان لابورتا، إمكانية انضمام رونالدو إلى صفوف برشلونة، مشيرة إلى أن مينديز تناول العشاء مع لابورتا وكان موضوع النقاش انتقال الدولي البرتغالي.
 
وأوضح مينديز أن لابورتا أراد التعاقد مع رونالدو في الصيف الماضي، غير أن الوضع الاقتصادي الصعب للنادي آنذاك منعه من ذلك.
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