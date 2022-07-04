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كرة الطاولة: بطولة لبنان للاعبين القُدامى 2022

4
JULY
2022
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الى القسم الرياضي المحترم نظَّم الإتحاد اللبناني لكرة الطاولة بطولة لبنان للاعبين القُدامى لعام 2022على طاولات نادي المون لاسال - عين سعاده بحضور رئيس الإتحاد جورج كوبلي وإشراف الحكم العام د. كميل مرعب وقد جاءت النتائج كالتالي:
 
-فئة 40-49 سنة: الأوّل: غسان عيسىى- الثاني: علاء عبد- الثالث: وسام أبو رجيلي
 
-فئة 50-59 سنة: الأوّل: فادي قسيس- الثاني: سمير خيّاط- الثالث: جورج حدّاد
 
-فئة 60-69 سنة: الأوّل: جمال رمضان- الثاني: محمد شومان- الثالث: سعود ناصر
 
-فئة فوق 70 سنة: تمَّ دمج هذه الفئة مع فئة 60-69 سنة لمشاركة لاعب واحد في هذه الفئة وهو سمير مرشي (79 سنة) الذي فاز بكل مبارياته وحقَّق المركز الأول في الفئة المدمجة.
 
وفي الختام، وزَّع كوبلي الكؤوس والميداليّات على الفائزين.
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