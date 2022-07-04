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إتحاد الكرة الطائرة يخرّج 16 مدرّباً للمستوى الأول بالكرة الطائرة الشاطئية

4
JULY
2022
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أنهى الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة دراسة المدربين الدولية للمستوى الأول بالكرة الطائرة الشاطئية  التي نظمها معلى مدار اسبوع  بإشراف الإتحاد الدولي للعبة عن طريق النظام الألكتروني المرئي عن بعد(زوم)  .اما المحاضرات و الاختبارات العملية و الامتحانات الخطّية فأقيمت في مقر و ملاعب  نادي الشباب البترون.
 
أدارالدراسة المحاضر والخبير الدولي في شؤون الكرة الطائرة الشاطئية الجزائري محمد بن حميدة و عاونه المدرّب الوطني ايلي النار.
 
وأقيم الحفل الختامي بحضور أمين عام الاتحاد عصام ابو جودة ورئيس لجنة الكرة الطائرة الشاطئية منير شاهين و مقرّر اللجنة مارك ابي كرم. والقى المدير المدير التنفيذي للاتحاد اميل جبور كلمة شكر خلالها بإسم رئيس الاتحاد وليد القاصوف و أعضاء الاتحاد المحاضر و معاونه على عنايتهما و متابعتهما للمشاركين و نادي الشباب البترون لتقديمه كل المستلزمات لإنجاح الدراسة  منوّها بالمستوى الجيّد الذي اظهره المشاركون علما انها المرة الاولى التي ينظّم الإتحاد هذا النوع من الدراسات المخصصة للكرة الطائرة الشاطئية .وأعلن جبّور عن حضور الخبير الدولي الى لبنان لدعم الكرة الطائرة الشاطئية في لبنان وعقدعدّة اجتماعات مع المسؤولين في الاتحاد اللبناني لوضع خطة عمل تطويرية لمدة اربع سنوات تنفذ و تتابع من قبله شخصيا.
 
ثم اذيعت النتائج ووزّع الأمين العام والمدير التنفيذي الشهادات على الناجحين و هم إيهاب الظنط – ميرا عدره – هادي عتر – شربل القزّي – آيا ماريا مطر – جوزيف شاهين – جون ابو جوده - آدم خوري – غيث مصطفى – هادي عمّار - عمر ابي كرم – رامي ابو علي – مهنّد اسماعيل – نادر الفيداوي – ايلي نجّار – جايسن نجّار.جبور مجدداً
 
من جهة اخرى تلقى جبور  قرار مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي القاضي بتكليفه رئيسا ومندوبا فنيّا للجنة المشرفة على بطولة آسيا للناشئين تحت ال 19 سنة التي تقام في البحرين بين 19 و 30 آب المقبل  بمشاركة عدد قياسي من الدول بلغ ال 18 فريقا .
 
والدول هي: البحرين – ايران – كوريا الجنوبية – تايلاندا – العراق – الصين – تايوان  – اوستراليا – كازاخستان – قطر – اليابان – هونغ كونغ – الكويت – السعودية – بنغلادش – الهند – باكستان – الامارات.
 
 
 
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