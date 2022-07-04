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بطولة غرب آسيا للشباب والشابات في ألعاب القوى-نتائج اليوم الأول: ميداليتان ذهبيتان للبنان عبر ميسا معوض ويارا رزق

4
JULY
2022
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انطلقت منافسات   بطولة غرب آسيا الثانية  للشباب والشابات(تحت ال20 سنة)  في ألعاب القوى التي ينظمها الاتحاد اللبناني للعبة حتى الأربعاء على ملعب نادي الجمهور برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبمشاركة تسع دول وهي سلطنة عُمان ، الكويت ، قطر ، اليمن ، العراق ، الأردن ، سوريا ، فلسطين ولبنان.
 
وفي اليوم الاول وامام جمهور غفير  ، حصد كل من لبنان وقطر وسوريا والكويت والاردن ميداليتين ذهبيتين الى جانب العديد من الميداليات الفضية والبرونزية .
 
وفي التفاصيل، نجح لبنان في احراز ميداليتين  ذهبيتين بواسطة ميسا معوض(سباق ال100 متر) ويارا  رزق(سباق ال3000 متر) وميدالية فضية بواسطة نغم حسن(سباق ال3000 م) وميدالية برونزية بواسطة بيا سركيس(رمي الرمح).
 
نتائج اليوم الاول
 
وفي ما يلي النتائج النهائية لمسابقات اليوم الاول:
 
*شباب
-100 متر :
1-سعيد السحوتي(قطر):10.89 ثانية
2-تميم التميمي(قطر):11.07 ث
3-مهدي صالح نوري(العراق):11.34 ث
-400 متر حواجز:
1-اسماعيل أبكر(قطر):51.00 ثانية
2-احمد جمال جمعة(قطر):53.13 ث
3-محمد كوماري(قطر):55.27 ث
-3000 متر:
1-عيسى الجبالي(الاردن):8.58.95 د
2-مصطفى خزام(العراق):9.00.41 د
3-اسامة اليعري(اليمن):9.03.30 د
-1000متر(مشي):
1-صدام النامس(سوريا):56.32.39 دقيقة
2-يوسف علبي(سوريا):58.53.98 د
3-خالد السيابي(سلطنة عمان):59.03.23 د
-رمي الكرة الحديدية:
1-حسين الناصر(الكويت):17.97 م
2-احمد دجبرين(قطر):15.73 م
3-عبد العزيز الكلاف(الكويت):14.66م
-الوثب الطويل:
1-عبدالله العازمي(الكويت):7.31م
2-سلطان الريّس(الكويت):6.89 م
3-منتظر نايف(العراق):6.85 م
 
*شابات
-100 م:
1-ميسا معوض(لبنان):12.31 ثانية
2-براء ممدوح(العراق):12.67 ث
3-آلاء عبدالله الزدجالية(سلطنة عمان):13.18 ث
-3000 متر
1-يارا رزق(لبنان):12.14دقيقة
2-نغم حسن(لبنان ):14.11.90 د
-400 متر حواجز:
1-آية الرحبة(سوريا):1.05.12 د
2-هونيا قادر(العراق):1.08.04 د
3-سجى سعدون(قطر):1.12.67د
-رمي الرمح:
1-رنا البكار(الاردن):32.97 م
2-آية اسبر(سوريا):30.75م
3-بيا سركيس(لبنان):30.29م
وفي برنامج مسابقات الثلاثاء   نهائي الشباب   في مسابقة الاطاحة بالمطرقة  عند الساعة العاشرة  صباحاً ثم تقام العديد من التصفيات لعدة مسابقات  خلال النهار على ان تجري نهائيات 9 مسابقات  ابتداء من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر  مع   تتويج الابطال والبطلات من قبل كبار الحضور.
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