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مانشستر سيتي يضم لاعب وسط ليدز كالفن فيليبس

4
JULY
2022
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أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الاثنين، عن التوقيع مع لاعب وسط ليدز يونايتد والمنتخب الإنجليزي كالفن فيليبس في صفقة طويلة الأمد
 
وأفادت تقارير عاجلة بأنه تم التوقيع مع كالفن فيليبس في عقد مدته 6 سنوات، من دون أن يتم الكشف عن قيمة العقد، غير أن تقارير أشارت إلى أن الصفقة تمت مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.
 
وجاء الإعلان عن الصفقة بعد نحو نصف ساعة على إعلان صفقة انتقال اللاعب البرازيلي غابرييل جيسوس من مان سيتي إلى أرسنال، مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.
 
وجاء في تغريدة على حساب مانشستر سيتي على تويتر، أن كالفن فيليبس، لاعب ليدز يونايتد، وقع على عقد لمدة 6 سنوات.
 
وكانت صحيفة "الديلي ميل"، قالت في وقت سابق إن فيليبس سيجري الفحص الطبي، الجمعة، وإذا سارت الأمور على ما يرام، سيتم الإعلان عن الصفقة مقابل 45 مليون إسترليني.
 
واتفق ليدز ومانشستر سيتي على قيمة الصفقة والبنود الشخصية لفيليبس نهاية الأسبوع الماضي، لكن لاعب خط الوسط كان يقضي إجازته.
 
ومن المنتظر أن يعزز فيليبس تشكيلة المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي أعلن الإثنين أيضاً انتقال مهاجمه البرازيلي غابرييل جيسوس إلى أرسنال.
 
وقال فيليبس "أثبت سيتي انه الفريق الأفضل في الدوري، مع تشكيلة رائعة ومدرب من طراز بيب غوارديولا الذي يُعدّ عن حق الأفضل في العالم"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.
 
وسيعوّض فيليبس رحيل لاعب الوسط البرازيلي فرناندينيو، بعد مسيرة ناجحة في صفوف فريق السيتيزنز.
 
وخاض اللاعب، الذي يلعب مع ليدز منذ سن 14 عاما، 234 مباراة مع ليدز يونايتد على مدى ثمانية أعوام، مسجلاً 14 هدفاً و14 تمريرة حاسمة.
 
وسيصبح فيليبس، الصفقة الثانية لمانشستر سيتي هذا الصيف، بعد قدوم إيرلينغ هالاند بقيمة 51 مليون جنيه إسترليني.
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