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الجوكر "يلتهم" فان ريتهوفن ويتأهل لمواجهة سينر في ويمبلدون

4
JULY
2022
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رفع نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول مستواه ليضع حدا لمسيرة الهولندي تيم فان ريتهوفن المشارك ببطاقة دعوة بعد الفوز عليه 6-2 و4-6 و6-1 و6-2 ويواصل مشوار الدفاع عن لقب بطولة ويمبلدون للتنس.
 
ويحاول جوكوفيتش حصد لقبه الرابع على التوالي في ويمبلدون والسابع بصفة عامة هناك. ولم يخسر اللاعب الصربي أي مباراة على الملاعب العشبية في نادي عموم إنجلترا منذ انسحابه بسبب إصابة في المرفق أمام توماس برديتش في دور الثمانية عام 2017.
 
وسيلعب جوكوفيتش مع الإيطالي يانيك سينر على بطاقة الظهور في مباراة قبل النهائي يوم الجمعة، بعدما فاز اللاعب البالغ عمره 20 عاما على الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الخامس.
 
وكسر اللاعب الصربي إرسال منافسه مرتين في المجموعة الافتتاحية، بينما أنقذ ثلاث فرص لكسر إرساله، ليفوز بأول مجموعة.
 
وفاجأ فان ريتهوفن، غير المرشح تماما للفوز أمام الحاصل على 20 لقبا في البطولات الكبرى، الجميع تحت الأضواء الكاشفة في الملعب الرئيسي وكسر إرسال اللاعب الصربي في المجموعة الثانية وتعادل لاحقا.
 
لكن جوكوفيتش أظهر السبب وراء فوزه في 25 مباراة متتالية على الملاعب العشبية، ورفع مستواه في المجموعة الثالثة وكسر إرسال اللاعب الهولندي مرتين وقضى على الزخم التي اكتسبه.
 
وكسر اللاعب البالغ عمره 35 عاما إرسال فان ريتهوفن في وقت مبكر من المجموعة الرابعة، ثم كرر ذلك في الشوط السابع ليفرض سيطرته.
 
واستغل جوكوفيتش أول فرصة متاحة للفوز بالمباراة بعد ضربة أمامية ناجحة ليواصل سعيه نحو الاحتفاظ باللقب.
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