ماذا طلب رونالدو من منشستر يونايتد؟

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ذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية أن كريستيانو رونالدو طلب من إدارة مانشستر يونايتد السماح له بالرحيل عن النادي إذا حصل على عرض يرضيه خلال فترة الانتقالات الجارية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت الصحيفة أن المهاجم البرتغالي البالغ عمره 37 عاماً يرغب بشدة في اللعب في دوري أبطال أوروبا خلال باقي مسيرته. ولم يتأهل يونايتد للعب في دوري الأبطال في الموسم المقبل.

وشارك رونالدو في 19 موسماً متتالياً من دوري أبطال أوروبا منذ مغادرته فريق سبورتنج لشبونة إلى الدوري الإنجليزي في صيف عام 2003، ولم يلعب مطلقاً في الدوري الأوروبي وهي البطولة التي سيشارك فيها مانشستر يونايتد بعدما احتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ويثق النجم البرتغالي في قدرته على قضاء ثلاثة أو أربعة أعوام يستطيع خلالها اللعب في أعلى مستوى، وهو يرغب في قضاء تلك الفترة مع فريق يمكنه من خلاله إضافة أرقام فردية إلى إنجازاته.

وعاد رونالدو الموسم الماضي إلى مانشستر يونايتد، بعد 12 عاماً على رحيله من الفريق، حيث لعب لريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، قبل العودة مجدداً إلى «أولد ترافورد»